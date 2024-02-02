На нижнекамском этиленнике начали тестировать ключевое оборудование

На строящемся комплексе произвели подачу топливного газа

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Подача газа на производство ЭП-600 нижнекамского предприятия СИБУРа — реперная точка в реализации крупного инвестиционного проекта. Это позволит начать пусконаладочные работы на всех технологических линиях и установках. Буквально на днях на олефиновом комплексе началось тестирование котлов высокого давления, которые будут превращать воду в пар. Свидетелем исторического для заводчан события стал корреспондент «Реального времени».



Еще одна победа



Проект строительства ЭП-600 выходит на финишную прямую. Успешно введены в эксплуатацию энергетическая инфраструктура, повысительная насосная станция, объекты общезаводского хозяйства. Накануне на производстве пиролиза, компримирования и газоразделения поступила первая партия технических газов. Как отмечают специалисты, природное топливо позволит запустить бойлеры для выработки пара.

Проект строительства ЭП-600 выходит на финишную прямую. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Во время проведения пусконаладочных работ мы приняли газ на технологическую установку. Произвели розжиг парового котла и приступили к продувке четырех паровых систем, общая протяженность которых составляет 53 километра. Если сказать простыми словами, этот процесс похож на кипение воды в чайнике. Все знают, когда она начинает закипать, то образуется пар и выходит в атмосферу, — уточняет начальник производства Айрат Калимуллин.



Как отмечают на предприятии, готовность системы открывает возможность начать следующие этапы пуска оборудования, в том числе работы по пусконаладке насосов, теплообменников и основного компрессора пирогаза, «сердца» строящегося комплекса.

Накануне на производстве пиролиза, компримирования и газоразделения поступила первая партия технических газов. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Подача природного газа, розжиг паровых котлов — реперная точка в реализации нашего проекта. Запуск бойлеров необходим для производства пара высокого давления и паропродувок паровых коллекторов. Вообще, 2024 год для нас ключевой. Запланировано много работ. Это и пуск крупных технологических узлов: компрессоров, водооборотной и факельной систем. Запланированный период — с апреля по сентябрь, — подчеркнул директор комплекса Ленар Нагимуллин, добавив, что пусконаладочные работы идут в соответствии с графиком.



Общий прогресс по проекту — 84%



Жизнь на олефиновом комплексе кипит в круглосуточном режиме. Завершаются строительно-монтажные работы, монтаж металлоконструкций и прокладка подземных сетей, установлено практически все технологическое оборудование. Общий прогресс по проекту — 84%. Выход на полную механическую готовность ожидается уже в этом году.



— В пяти из 22 строительных зон достигнута механическая готовность, ведется пусконаладка. Это подстанции, секция теплофикационной и пожарной воды, межцеховые эстакады. На площадке работают 7 тысяч человек. В ближайших планах — запуск системы водооборотной воды и компрессора пирогаза, — подчеркнул заместитель руководителя практики управления по строительству проектного офиса Ильфат Шарапов.

Выход на полную механическую готовность ожидается уже в этом году. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Напомним, новый олефиновый комплекс является частью Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса России. Запуск комплекса позволит стране значительно увеличить собственные мощности и добиться снижения импортозависимости.

