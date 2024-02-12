ТНВ открывает представительство на новых территориях

Руководителем представительства назначается Алина Сулейманова, которая до сих пор работала исполнительным директором национального телеканала

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

ТНВ первым среди национальных холдингов и региональных телеканалов отправляется работать во вновь присоединенные к России регионы. В ЛНР начинает работу его представительство, где посменно будут работать телевизионные бригады из Татарстана. В задачи представительства входит рассказ о том, как идет восстановление мирной жизни с участием жителей республики в подшефных городах. Руководителем представительства назначена Алина Сулейманова. В ее профессиональном багаже — опыт работы военкором (в 1996 году на войне в Чечне), богатые навыки администрирования телеканалов и управленческий административный бэкграунд. «Каждый на своем месте может быть полезен стране, нашей республике. Мы журналисты. Мы едем делать свою профессиональную работу», — объясняет Алина Сулейманова «Реальному времени». Подробности — в материале нашего издания.

«Строить новую жизнь здесь — большой подвиг. Надо рассказывать о людях, которые его совершают»



Татарстан вновь впереди всей России. ТНВ стал первым региональным телехолдингом, который открывает свое представительство на новых территориях. Оно начинает работу в Луганской Народной Республике.

У Татарстана есть два подшефных города на территории ЛНР — Лисичанск и Рубежное. Сегодня республика восстанавливает мирную жизнь в новых регионах. Работа ведется силами жителей Татарстана — медиков, волонтеров, строителей, энергетиков. Люди выезжают в ЛНР и помогают строить новую жизнь в пострадавших от боевых действий городах. Полномасштабно освещать их работу, восстановление инфраструктуры и социальных служб, строительство, труд волонтеров, возвращение жизни в города усилиями татарстанцев — вот главная задача открывающегося представительства.

Руководить представительством ТНВ на новых территориях будет Алина Сулейманова, которая до сих пор работала исполнительным директором канала. Она объясняет главную цель создания представительства:

— Это героический труд, потому что работать в таких условиях, строить новую жизнь здесь — большой подвиг. Надо рассказывать о людях, которые его совершают. Мы с вами живем в историческое время. Посмотрите, сколько событий выпало на наш век, и быть в стороне от этого — неправильно, да и не получится. Много важного происходит сейчас в ЛНР. Поэтому принято было решение о создании представительства ТНВ на территории республики, чтобы отражать ту информационную повестку, которая аккумулируется на территории наших подшефных городов.

предоставлено для realnoevremya.ru АО «Казэнерго»

Выезжать на работу в ЛНР будут телевизионные бригады, им предстоит работать вахтовым методом. Их задача будет отличаться от тех целей, которые стоят перед военкорами ТНВ (а они работают в зоне СВО уже почти два года). Если военные корреспонденты работают на линии фронта и показывают жизнь бойцов, то постоянное представительство ТНВ в ЛНР сфокусируется на мирной жизни. На том, как восстанавливаются города, как татарстанцы делают все, чтобы вновь сделать их живыми и цветущими.

«Без берге-берге»

Здесь, в Татарстане, телевизионщики работают в обычных условиях: операторы на несколько камер, монтажеры, звукооператоры, гримеры, корреспонденты, а порой и сценаристы. Там, в ЛНР, такой роскоши не будет. Выезжать пока придется вахтами. На Алине Сулеймановой лежит задача координировать всю работу, обеспечивать сотрудничество с органами местной власти и коллегами-телевизионщиками в ЛНР (в Луганске работает свой телеканал). А еще она сама будет выступать в роли корреспондента, учитывая особенность и важность этой работы.

— Это очень важно, чтобы руководитель сам мог работать в поле. Я должна быть играющим тренером, а как по-другому? У нас, журналистов, нет понятия «начальник»: вот ты пришел, сел в кресло и руководишь. Ты должен в любой момент быть готовым взять аппаратуру и идти работать, —объясняет наша собеседница.

Кстати, работая исполнительным директором телеканала, она успевала снимать специальные репортажи. Именно потому что не хотела терять навык «играющего тренера».

Оборудование для нового представительства уже закуплено. Для этой работы требуются современные и мощные монтажные комплексы, которые дают возможность оперативно монтировать сюжеты и отправлять их в редакцию прямо с места событий. Каждый в команде должен обладать несколькими компетенциями. Оператор — он же и монтажер, и звукооператор. Руководитель представительства — она же и корреспондент, и продюсер.

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

Я должна быть играющим тренером, а как по-другому? У нас, журналистов, нет понятия «начальник»: вот ты пришел, сел в кресло и руководишь

Впоследствии, в будущем, штат представительства, возможно, будет постоянным. Но сегодня до этого еще далеко: работа только начинается. Причем начинается она уже здесь и сейчас: пока первая смена представительства ждет команды на отправление, в Казани кипит бурная деятельность. Алина Сулейманова встречается с представителями заинтересованных министерств и ведомств, которые несут информацию о том, что делают в плане восстановления подшефных городов. Уже снимаются сюжеты в сотрудничестве с луганским телеканалом: так, в Казань приехала группа детей из Лисичанска. В ЛНР их провожали луганские журналисты, в Татарстане уже встречала руководитель представительства ТНВ на новых территориях. Материал к эфиру готовят общий. «Без берге-берге», — улыбается Алина Наилевна.

«Считаю нужным быть полезной сейчас республике и стране»

На вопрос о том, почему в ЛНР работать отправляется именно она, Алина Сулейманова отвечает:

— Потому что считаю нужным быть полезной сейчас республике, нашей стране. Мы живем в историческое время. Каждый должен вкладывать внутренние силы и ресурсы, чтобы приблизить нас к победе. Любой гражданин России, который представляет, как происходили на протяжении веков исторические процессы, понимает всю важность того, что с нами происходит сегодня. Всю важность дней, которые мы проживаем с вами сейчас. И когда ты видишь своими глазами исторические шаги твоей страны, твоего времени — ты не можешь остаться равнодушным к этому. Каждый на своем месте может быть полезен стране, республике. Мы — журналисты. Мы едем делать свою профессиональную работу. И наши ребята это уже делают сейчас. Зуфар Давлетшин уже в седьмой раз работает в зоне СВО! И он прекрасно понимает, для чего он это делает. Это же не так просто — проехать по линии фронта и пообщаться с нашими ребятами, которые защищают сейчас страну! Это огромный журналистский вклад в Победу!

Алина Наилевна признается: когда почти два года назад ТНВ формировал первую бригаду корреспондентов, которая отправлялась на СВО, она предлагала поехать туда сама. Но Ильшат Аминов отказал: «Пока — нет. Опасно. Работа не женская. Потом, если захочешь, будешь работать над освещением восстановления мирной жизни в Лисичанске и Рубежном». И это «потом» наступило сейчас. У ТНВ серьезные задачи.

предоставлено для realnoevremya.ru Алиной Сулеймановой

Семья Алины Наилевны приняла ее выбор: ее муж тоже журналист и тоже имел статус военкора. Дочка — редактор программы «Патриот.рф», которая выходит на БСТ. Так что в семье она нашла абсолютное понимание. Профессиональный бэкграунд у нее внушительный: она работала журналистом, корреспондентом. Была редактором, комментатором, шеф-редактором художественного вещания БСТ. Главным продюсером филиала ГТРК в Башкортостане. Директором телеканала «Вся Уфа». Был и административный опыт: работала депутатом городского совета, вице-мэром Уфы, курировавшим, в том числе, и информационную политику. После трагической смерти мэра Уфы Ульфата Мустафина от коронавируса семья приняла решение переехать в Казань — туда, где корни обоих супругов, и где в мечети проходила церемония имянаречения их дочери.

Есть у нее опыт военкора, и на новых территориях ей работать не впервой. В 1996 Алина Сулейманова работала на Чеченской войне — делала репортажи из Грозного и Верхнего Наура, за что была награждена почетной грамотой внутренних войск РФ. А через 20 дней после присоединения Крыма к России 10 лет назад уже работала в Севастополе в составе выездной бригады ВГТРК — делала оттуда первые репортажи. Она вспоминает:

— Я вспоминаю, как мы пришли в одну из школ в Севастополе 10 лет назад. Идем — и переступаем через связки книг. Учителя нам говорят: «Это учебники Министерства просвещения Украины по истории, по которым мы учили детей. Но учить по ним невозможно». Я взяла один учебник домой — он до сих пор у меня хранится на память о тех исторических событиях. Там вся история переписана и вывернута наизнанку! Позиция, выработанная Министерством просвещения Украины, совершенно не соответствовала тем фактическим процессам, которые происходили все эти века на территории страны. Учителя вешали в кабинетах плакаты: «Севастополь — город русской славы». Там ведь всегда стоял русский флот! Доходило до того, что их заставляли снимать, вплоть до увольнения учителей. И даже портрет Петра I заставили снять из кабинета истории, представляете? Но когда переписывается история, когда исторические процессы подаются таким способом — разве это можно понять или простить, разве это нормально? И дети-одиннадцатиклассники, с которыми я общалась, носили своим родителям теплые вещи, спички и еду на блокпосты. В то время Севастополь, вернувшийся домой, в Россию, город русской славы, охранялся своими же жителями. Родители сутками сидели на блокпостах, а дети учили в школе русскую историю. Когда мы приехали, Севастополь, как память сохранял эти гражданские блокпосты — везде на улицах были мешки с песком…

«Если мы профессиональные журналисты — давайте будем полезны там!»

Из Казани журналисты повезут абсолютно все, что может им понадобиться: от тяжелой аппаратуры и запаса продовольствия до аптечек и… карандашей! Наша собеседница показывает короткий, остро заточенный карандаш и блокнот. Гаджет может сесть в самый неподходящий момент, ручка — потечь, а старый добрый карандаш, вековая классика журналистской профессии, не подведет никогда даже в самых сложных условиях. Скажете, что это детали? Но мелочей в этой работе нет.

— Чтобы наладить мирную жизнь, нужны СМИ. Теперь все знают: ТНВ идет на юг. ТНВ будет работать в ЛНР. Мы — первый национальный холдинг, который сейчас создает там представительство. До нас там работали только местные телевизионные каналы, федеральные СМИ и военкоры из регионов. Быстро все это не делается: будем работать шаг за шагом. Взвешенно, аккуратно и профессионально, — говорит Алина Сулейманова.

скриншот realnoevremya.ru из передачи ТНВ о Лисичанске

На вопрос о том, не страшно ли ехать туда, где постоянно происходят прилеты, где в буквальном смысле слова есть постоянный риск для жизни, она спокойно отвечает:

— К нам недавно приехали 50 детей из Лисичанска. Но они же там живут. По сравнению с ними — как нам может быть страшно? Страшно было, когда я работала вице-мэром Уфы и пришел коронавирус. Когда мы в муниципалитете боролись с неопознанным врагом. Ты не знаешь, где он — справа или слева. Когда этот враг унес жизнь твоего старшего боевого товарища, твоего шефа, мэра Уфы — энергичного, здорового человека. Вот тогда было очень страшно. А в ЛНР ехать — нет, не страшно. Ты понимаешь, ради чего ты это делаешь. Это твоя страна, и тебе в ней жить. Нельзя делать вид, что этого всего нет. И если мы профессиональные журналисты — давайте будем полезны республике, стране. Каждый на своем месте!