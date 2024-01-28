День в истории 28 января: открыли Антарктиду, родился Тимур Шагивалеев, скончался Габдулла Кариев
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 28 января 2024 года
28 января «Ак Барс» сыграет с «Барысом», а «Зенит-Казань» — с питерским «Зенитом». В мире отмечают Международный день без интернета, Международный день защиты персональных данных и Международный день LEGO. Два года назад Минтруд России предложил создать Социальный фонд России на основе объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, 127 лет назад немецкий инженер и изобретатель Рудольф Дизель построил и испытал двигатель внутреннего сгорания с самовоспламенением топлива от сжатия, 204 года назад русская кругосветная военно-морская экспедиция открыла Антарктиду. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Континентальная хоккейная лига (КХЛ) — казанский «Ак Барс» на выезде сыграет с «Барысом».
- Чемпионат России по волейболу среди мужских команд — зенитовское дерби, «Зенит-Казань» против «Зенита» из Санкт-Петербурга.
Кто родился: Эдуард Хайруллин и Тимур Шагивалеев
- 1608 — итальянский ученый эпохи Возрождения, основоположник биомеханики Джованни Альфонсо Борелли (скончался 31 декабря 1679 года).
- 1899 — советский партийный деятель и отец писателя Василия Аксенова Павел Аксенов (скончался 7 мая 1991 года). С 1930 по 1935 годы Аксенов возглавлял Татпрофсовет, с 1935 по 1937 годы — Казгорисполком. Решением Пленума Казанского горсовета его сняли с должности и вывели из членов президиума с формулировкой «за притупление большевистской бдительности, невыполнение постановления ВЦИК от 4 мая 1937 о перестройке работы Совета, за антигосударственную практику работы».
- 1969 — бывший руководитель пресс-службы президента Татарстана, заместитель руководителя Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуард Хайруллин (скончался 15 апреля 2023 года).
- 1978 — генеральный директор Особой экономической зоны «Алабуга», депутат Госсовета РТ Тимур Шагивалеев.
Кто скончался: Габдулла Кариев и Григорий Ригорин
- 1920 — один из основателей татарского профессионального театра и художественный руководитель первой татарской труппы «Сайяр» Габдулла Кариев (родился 20 мая 1886 года). Именем Кариева назван Татарский театр юного зрителя в Казани.
- 1940 — татарский политический деятель Мирсаид Султан-Галиев (родился 13 июля 1892 года). Считается одним из основоположников ТАССР. В честь него названа площадь в центре Казани.
- 1962 — актер, директор Казанского Большого драматического театра имени Качалова в 1934—1962 годах Григорий Ригорин (родился 13 июля 1897 года).
- 1996 — русский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе Иосиф Бродский (родился 24 мая 1940 года).
- 2002 — шведская писательница Астрид Линдгрен (родилась 14 ноября 1907 года). Известна книжками о Карлсоне и Пеппи Длинный чулок.
- 2021 — советский и российский актер театра и кино, педагог, народный артист СССР, Герой Труда РФ Василий Лановой (родился 16 января 1934 года).
Праздники: День без интернета и День защиты персональных данных
- Международный день без интернета. Отмечается ежегодно в последнее воскресенье января. По одной версии инициатором праздника является Британский институт социальных изобретений, а по другой — британский некоммерческий онлайн-проект «DoBe.org».
- Международный день защиты персональных данных. Дата связана с годовщиной подписания Конвенции Совета Европы от 28 января 1981 года «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных».
- Международный день LEGO. Дата праздника связана с тем, что 28 января 1958 года компания запатентовала современный кирпичик LEGO в качестве основы для всех выпускающихся по настоящее время конструкторов компании.
События в истории:
- 1478 — Новгород, который с 1138 года был столицей Новгородской республики, вошел в состав Московского государства.
- 1820 — открытие Антарктиды русской кругосветной военно-морской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.
- 1897 — немецкий инженер и изобретатель Рудольф Дизель построил и испытал двигатель внутреннего сгорания с самовоспламенением топлива от сжатия. Он стал первым пригодным для серийного производства дизельным двигателем, который был назван в честь создателя.
- 1906 — в Санкт-Петербурге открылись Высшие женские политехнические курсы, первое в России высшее техническое учебное заведение для женщин.
- 1918 — Совет народных комиссаров РСФСР принял Декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА).
- 1918 — упразднена Казанская городская дума, а функции передали Совету городского хозяйства.
- 1986 — в США произошла катастрофа космического шаттла «Челленджер». Через одну минуту 13 секунд после старта на высоте 14 километров корабль взорвался, а обломки разлетелись над Атлантическим океаном. Погибли семь астронавтов.
- 2003 — в Великобритании в продаже появилось «топливо из майонеза». Речь о так называемом биодизеле.
- 2009 — председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро прибыл в Россию. Это первый официальный визит главы кубинского государства в Москву за последние 22 года. Последний раз руководитель Кубы — Фидель Кастро — посетил СССР в 1986 году.
- 2022 — Минтруд России предложил создать Социальный фонд России на основе объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Он появился 1 января 2023 года.
- 2023 — Юрий Уткульбаев стал главным тренером казанского «Рубина». Его уволили уже 12 апреля того же года.
комментарии
В экспедиции, открывшей последний материк планеты Земля, участвовало два казанца. Было бы здорово установить памятную стеллу по этому поводу, например на площади перед Национальной библиотекой РТ, юные читатели узнавали бы о выдающемся географическом открытии, идя в библиотеку.