Юрий Уткульбаев стал главным тренером казанского «Рубина»

Юрий Уткульбаев утвержден на должность главного тренера казанского «Рубина». Об этом говорится в телеграм-канале ФК «Рубин».

— Юрий Уткульбаев утвержден в должности главного тренера «Рубина». Контракт с 53-летним специалистом подписан до окончания сезона 2022/2023, — сказано в публикации.



Также отмечается, что в тренерский штаб Уткульбаева вошли тренеры Олег Нечаев и Александр Дутов, тренер вратарей Сергей Козко, тренер-реабилитолог Виктор Гомес, тренер-аналитик Артур Уткульбаев и тренер по физподготовке Хавьер Нойя.

Юрий Уткульбаев — российский футболист, футбольный тренер. Под его руководством «Рубин» одержал победу в двух заключительных матчах 2022 года. Тогда казанским футболистам удалось в гостях обыграть «Уфу» со счетом 2:1 и победить «Нефтехимик» у себя дома со счетом 2:0. Уткульбаев является победителем зонального турнира второй российской лиги 1997 года. В 2010 году ему удалось завоевать кубок содружества. В 2014 году Уткульбаев стал бронзовым призером молодежного первенства России.



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Антон Гаврилов