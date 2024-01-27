День в истории 27 января: 100 лет Мавзолею Ленина, родился Марат Сафин, матчи «КОС-Синтез-УОР» и УНИКСа
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 27 января 2024 года
27 января в Казани свои матчи проведут баскетбольный УНИКС и ватерпольный «КОС-Синтез-УОР». В мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, в России — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 15 лет назад митрополит Смоленский и Калилинградский Кирилл (Гундяев) избран шестнадцатым Патриархом Московским и всея Руси, 100 лет назад в Москве был открыт Мавзолей Ленина, 145 лет назад Томас Эдисон запатентовал электрическую лампочку. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Традиционные субботние совещания у раиса Татарстана Рустама Минниханова.
- Единая лига ВТБ — казанский УНИКС дома сыграет с саратовским «Автодором».
- Чемпионат России по водному поло среди мужских команд — «КОС-Синтез-УОР» против «НК Беларусь».
- Церемония открытия международного фестиваля Айкидо в Казани.
Кто родился: Моцарт, Кэролл и Куинджи
- 1756 — австрийский композитор и музыкант Вольфганг Амадей Моцарт (скончался 5 декабря 1791 года).
- 1826 — русский писатель-прозаик Михаил Салтыков-Щедрин (скончался 10 мая 1889 года).
- 1832 — английский математик и автор сказок Льюис Кэролл (настоящее имя — Чарльз Латуидж Доджсон, скончался 14 января 1898 года). Автор сказок «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье».
- 1841 — русский художник, мастер пейзажной живописи Архип Куинджи (скончался 24 июля 1910 года).
- 1948 — советский и американский артист балета, балетмейстер, актер Михаил Барышников.
- 1965 — главный врач ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями министерства здравоохранения Республики Татарстан» Нияз Галиуллин.
- 1970 — министр здравоохранения Республики Татарстан в 2018—2023 годах Марат Садыков (скончался 29 января 2023 года).
- 1980 — российский теннисист, заслуженный мастер спорта России Марат Сафин.
- 1984 — татарский актер, артист Татарского государственного Академического театра им. Г.Камала заслуженный артист Республики Татарстан Эмиль Талипов.
Кто скончался: Рафкат Бикчантаев и Ренат Залютдинов
- 1901 — итальянский композитор Джузеппе Верди (родился 10 октября 1813 года). Считается центральной фигурой итальянской оперной школы.
- 1975 — актер, режиссер, педагог театрального училища, лауреат Государственной премии Татарской АССР имени Габдуллы Тукая Рафкат Бикчантаев (родился 10 февраля 1924 года). Отец главного режиссера театра им. Г.Камала Фарида Бикчантаева.
- 2010 — американский писатель Джером Дэвид Сэлинджер (родился 1 января 1919). Известен как автор романа «Над пропастью во ржи».
- 2021 — президент Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Ренат Залютдинов (родился 6 августа 1952 года).
- 2023 — бывший тренер казанского «Рубина», селекционер клуба Алексей Семенов (родился 15 апреля 1949 года).
Праздники: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и Международный день памяти жертв Холокоста
- День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Установлен в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России». Блокада началась 8 сентября 1941 года, 18 января 1943 года она была прервана и 27 января 1944 года в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции немецко-фашистские войска под Ленинградом были окончательно разгромлены. Она длилась 872 дня.
- Международный день памяти жертв Холокоста. Утвержден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) 1 ноября 2005 года и приурочен к 60-й годовщине освобождения советскими войсками узников нацистского концлагеря в Освенциме 27 января 1945 года.
События в истории: патент на лампочку, космос объявлен достоянием всего человечества
- 1710 — Петр I утвердил первый в истории России государственный бюджет.
- 1879 — Томас Эдисон запатентовал электрическую лампочку.
- 1921 — Совнарком СССР принял декрет о строительстве в стране сети радиотелефонных (радиовещательных) станций.
- 1921 — председатель Совета Народных Комиссаров РСФСР Владимир Ленин подписал декрет о повсеместной отмене взимания платы за жилые помещения в национализированных и муниципальных домах с рабочих и служащих, а также лиц, находящихся на их иждивении.
- 1924 — в Москве был открыт Мавзолей Ленина. В тот же день состоялись похороны Владимира Ленина.
- 1942 — была первая партия продукции на Казанском заводе резинотехнических изделий (с 1992 года он стал называться Камско-Волжское акционерное общество резинотехники, или сокращенно ЗАО «Кварт»). Это были губчатые изделия, техническая пластина, дюритовые и тормозные рукава и резиновые детали для авиации.
- 1948 — в США в продажу поступили первые магнитофоны. Речь о катушечных приборах фирмы Ampex.
- 1967 — космос объявлен достоянием всего человечества. Тогда был подписан «Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела». Его заключили США, Великобритания и СССР, сейчас государствами-участниками являются 111 стран.
- 1973 — подписано Парижское соглашение о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме.
- 1987 — Михаил Горбачев назвал время правления Леонида Брежнева «эпохой застоя» и объявил новый этап перестройки, «эру гласности».
- 2009 — митрополит Смоленский и Калилинградский Кирилл (Гундяев) избран шестнадцатым Патриархом Московским и всея Руси.
- 2013 — произошел пожар в ночном клубе Kiss в бразильском городе Санта-Мария. В результате погибло 242 человека, 630 человек пострадали.
- 2017 — россиянка Евгения Медведева выиграла «золото» и установила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме набранных баллов на чемпионате Европы в Чехии. В тот же день золотую медаль выиграли фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
- 2017 — американские ученые впервые создали гибрид человека и свиньи.
- 2020 — премьер-министр России Михаил Мишустин поручил организовать штаб по борьбе с коронавирусом.
- 2021 — президент России Владимир Путин впервые с 2009 года, когда он еще был премьер-министром, выступил на экономическом Давосском форуме. Главная тема дискуссии — «новая глобальная ситуация», связанная с пандемией коронавируса, в связи с чем российский лидер рассказал об изменениях мира за это время. В том числе он предупредил о риске конца цивилизации и назвал выход из бедности основной задачей.
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