Список персон

Галиуллин Нияз Ильясович

Медицина
Галиуллин Нияз Ильясович

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями МЗ РТ»

Образование:

Окончил Казанский государственный медицинский институт, лечебный факультет (1988 г.).

Трудовая деятельность:

1988 — 1989 гг. — врач-интерн гематологического отделения РКБ.
1989 — 1991 гг. — врач-терапевт базового санатория «Казанский».
1991 — 1992 гг. — врач-невропатолог клиники нервных болезней Казанской государственной медицинской академии.
1992 -1994 гг. — клиническая ординатура по специальности «нервные болезни».
1994 -1995 гг. — врача-невропатолог в клинике нервных болезней Республиканского медицинского клинического объединения.
1995 — 1998 гг. — директор Республиканского центра медицины катастроф МЗ РТ.
1998 — 2005 гг. — первый заместитель министра здравоохранения РТ.
2005 — 2009 гг. — генеральный директор ГУП «Таттехмедфарм».
С 2009 г. — главный врач ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями министерства здравоохранения Республики Татарстан».

Кандидат медицинских наук.
Заслуженный врач Республики Татарстан.
Награжден знаком «Отличник здравоохранения РТ» (2001 г.).

Лауреат Государственной премии РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420061, г. Казань, ул. Н. Ершова, 65
  • Телефон: +7(843) 272-79-19
  • Email: centre_spid@tatar.ru

Дата последнего обновления: 06.05.2018

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