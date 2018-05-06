Галиуллин Нияз Ильясович

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями МЗ РТ»

Образование:

Окончил Казанский государственный медицинский институт, лечебный факультет (1988 г.).

Трудовая деятельность:

1988 — 1989 гг. — врач-интерн гематологического отделения РКБ.

1989 — 1991 гг. — врач-терапевт базового санатория «Казанский».

1991 — 1992 гг. — врач-невропатолог клиники нервных болезней Казанской государственной медицинской академии.

1992 -1994 гг. — клиническая ординатура по специальности «нервные болезни».

1994 -1995 гг. — врача-невропатолог в клинике нервных болезней Республиканского медицинского клинического объединения.

1995 — 1998 гг. — директор Республиканского центра медицины катастроф МЗ РТ.

1998 — 2005 гг. — первый заместитель министра здравоохранения РТ.

2005 — 2009 гг. — генеральный директор ГУП «Таттехмедфарм».

С 2009 г. — главный врач ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями министерства здравоохранения Республики Татарстан».

Кандидат медицинских наук.

Заслуженный врач Республики Татарстан.

Награжден знаком «Отличник здравоохранения РТ» (2001 г.).



Лауреат Государственной премии РТ.

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