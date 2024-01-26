«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 77-я: «Вопреки»

История о таксисте с церебральным параличом и его девушке

Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

Смотрим фильмы Наиля Хайретдинова — «Апата» и «Вопреки». На странице краудфандинг-проекта, посвященного сбору денег на продолжение второго, он пишет: «Я инвалид с детства (ДЦП). Кино — это моя детская мечта, в которую никто не верил. На сегодняшний день я снял два фильма». С тех пор картин стало больше. Хайретдинов не только режиссер и сценарист, он ведущий актер в своих картинах, по сути, он рассказывает о себе.

Любовный треугольник и деньги



Хайретдинов учился в институте социальных и гуманитарных знаний на юриста, а также в киношколе «Точка кино» и радиошколе «Останкино». «Апата» — это первая картина, она снята в 2015-м в качестве дипломной, также участвовала в кинофестивале «Святая Анна» и во всероссийском форуме «Регион кино» в Ульяновске, показывали ее вне конкурса на Казанском международном мусульманском кинофестивале, а также, говорят, на телеканале «Майдан».

«Апата», названная в честь древнегреческой богини лжи и обмана, сделана компактной съемочной группой. К примеру, один из актеров — также один из операторов и монтажер.

Хайретдинов играет парня по имени Наиль, который ждет в Ленинском садике девушку. Лера (Алина Назипова) сходу просит у него взаймы 30 тысяч на путевку в Анталию. Наиль обещает деньги дать, потом едет на Южный вокзал встретить друга Ибрагима (Слава Кузьмин), с которым потом идет пить зеленый чай. В кафе приходит Лера, и Ибрагим сообщает, что она — аферистка. Наиль узнает, что барышня крутит новый роман, отдает ей деньги и тут же расстается. Но и новый парень, Антон (Ильдар Насибуллин), оказывается не так-то прост. Фильм основан на реальных событиях: когда Хайретдинов был студентом, встречавшаяся с ним девушка «кинула» его на крупную сумму денег.



Значительная часть действия снята с рук, в кадре спонтанно возникают обычные жители города, звук пишется с воздуха — все это выглядит как документальное кино, в которое порой вторгаются условно-романтичные кадры с музыкой и видами дороги.

Он, она и ее отец

После, в 2017 году, Хайретдинов снял картину «Вопреки», историю для которой придумал с нуля. И к слову, Слава Кузьмин здесь — вновь один из операторов! «Вопреки» с точки зрения картинки и сюжета — крутой шаг вперед.



Он о таксисте Максе, который познакомился с Яной (Алина Гимадеева), против их отношений выступает отец девушки (Айдар Зайнутдинов). Здесь также немало съемок в автомобиле, гораздо больше света и есть характерный, видимо, для автора сюжетный поворот в финале. Ну а главную песню легально поет Егор Крид.



На продолжение «Вопреки» на краудфандинге Хайретдинов из требуемых 718 с лишним тысяч собрал 7250. Фильм все равно был закончен.

Скоро ожидается выход на экраны его полнометражной картины-долгостроя «Сансара», одноименную песню для которой предоставил Баста. Это история адвоката в Москве, который приезжает в Казань на похороны отца. Фильм снят в память о Марате Хайретдинове, летчике гражданской авиации, который скончался в ноябре 2019 года. Кроме того, опубликованы первые кадры новой картины «Выстрел». Недавно Хайретдинов съездил в Москву, где снимался в картине Владимира Мирзоева «Преступление и наказание» с Иваном Янковским и Любовью Аксеновой в главных ролях. Когда работы в московском кино нет, он подрабатывает таксистом.

