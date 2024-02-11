Выбор. И почему мы делаем из этого проблему

Любое решение в конечном счете сводится к выбору между неизменностью и неизвестностью

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Наша жизнь состоит из разных ситуаций выбора, который мы совершаем каждый день. И для одних это действительно лишь ситуация, тогда как для других — настоящая проблема. Почему возникает проблема правильного выбора, что затрудняет наш выбор, почему мы испытываем страх перед выбором, психолог Альсина Газизова в проекте «И что с этим делать» исследовала вместе с Ильдаром Абитовым, клиническим психологом, кандидатом психологических наук, доцентом кафедры клинической психологии и психологии личности КФУ.

Эмоционально люди гораздо хуже переживают потерю



Человек — разумное существо, поэтому старается просчитать возможные плюсы и минусы того или иного выбора. Иногда это помогает, а иногда запутывает сильнее. Нам хотелось бы иметь выбор во всем, чтобы чувствовать себя свободными в принятии решений. Но при этом мы часто страдаем от избыточности доводов и возможностей.

— Выбор действительно сложная история. Выбирать сложно всем. Но кому-то сложнее. Немецкий психиатр Карл Леонгард говорил о людях, которых называл тревожно-мнительными. Андрей Личко, советский психиатр, говорил о психастениках, часто сомневающихся, любящих по многу раз прокручивать в голове, не приступая к действию. Они больше остальных испытывают сложности с выбором, — объясняет Ильдар Абитов.

Тем не менее, пожалуй, для многих невозможность на 100% просчитать тот или иной выбор вызывает тревогу и страх. Для нашей психики будущее всегда страшнее, чем понятное, привычное настоящее. Даже приняв решение, мы продолжаем сомневаться, метаемся, анализируем, ищем запасные пути.

Психологи Даниэль Канеман и Амос Тверски получили Нобелевскую премию за обнаруженные мыслительные стереотипы, которые в том числе приводят к ошибочным действиям. Они описали концепцию в рамках своей теории перспектив. Ее суть заключается в том, что люди испытывают больше неудовольствия от потери, чем удовольствия от получения эквивалентной прибыли.

— Люди всегда стараются сохранить имеющееся. Эмоционально мы гораздо хуже проживаем потерю, — комментирует Ильдар Абитов. — Любой выбор предполагает риск, риск изменений. Это всегда неизведанная территория. Мы прокручиваем в голове последствия — что будет, если я это сделаю. Мы можем анализировать выбор других людей — смотреть, что у них получилось, но полностью перенять их опыт мы не можем. Поэтому трудно убедить себя сделать шаг, возникают опасения.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Почему люди избегают выбора

— Всем нам льстит идея, что мы можем выбирать, самостоятельно строить свою судьбу. Но, с другой стороны, люди избегают выбора, может, даже в полной мере и не отдавая себе в этом отчета. Например, перепоручая выбор другим или ставя себя в такие условия, когда за них будут выбирать другие. Любой выбор предполагает ответственность. Если выбирает взрослый человек осознанно, то он, конечно, должен учитывать, что последствия тоже на нем. Он отвечает за то, что произойдет дальше, когда выбор будет сделан, — говорит Ильдар Абитов.

Может сложиться мнение, считает Абитов, что выбор — это то, что совершает один субъект. Но на самом деле, когда человек делает выбор, он находится в окружении огромного количества людей, с которыми он связан. Его выбор сказывается в том числе и на их судьбе. Если идти дальше, то в своей лекции «Экзистенциализм как гуманизм» философ Жан-Поль Сартр утверждал, что своим образом жизни мы делаем вклад в человечество.

Взаимозависимость социального мира

Наши убеждения, установки, источником которых является окружающая среда человека с раннего детства, могут влиять на вопрос ситуаций с выбором и принятием решений. При возникновении выбора установки вступают в конфликт с желаниями человека и могут привести к появлению тревоги, обесценивания себя, чувству вины, стыда.

Зачастую эти установки бессознательного характера, и в этом случае человеку сложно понять, почему ему так плохо после принятия определенного решения, или почему вроде бы правильно принятое решение приводит к негативному результату. Поэтому очень важно уметь осознавать свои собственные желания и потребности, уметь отслеживать привитые извне установки, чтобы отделять их от собственных потребностей.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— Мы живем в социальном мире и зависим друг от друга. Люди перенимают разные идеи, ценности, представления о хорошей жизни, о результатах своей деятельности. Может оказаться, то, что я знаю о себе — привнесено другими людьми. Мы действительно во многом сконструированы из представлений других людей. С самого детства мы эти представления впитываем. И очень сложно найти то, что не было получено нами от других людей. Может, не обязательно нам внушено, но многое, например, мы взяли через наблюдение, анализируя поступки людей или их цели, — рассказывает Ильдар Абитов.



По его мнению, проблема может возникать в момент конфликта между тем, что я хочу делать, и тем, что должен. Ну и к тому же человек может настолько отвыкнуть слушать себя, свои внутренние ощущения, что все его «хочу» — это «хочу» других людей. «Приходится как головку луку очищать: а это кто хочет, а действительно ли этого хочу я или это мамины представления о жизни, или мне учитель когда-то сказал, что нужно это желать», — говорит Ильдар Абитов.

— Отделить себя полностью от значимых людей — невозможно. От родительских установок, того, что было сказано близкими друзьями, учителями. Может, и не нужно это делать, потому что это часть нас. Важно посмотреть — насколько этот выбор важен для меня. И задать вопрос: какие ценности реализуются, если я этот выбор сделаю, продвинет ли меня это к важным для меня целям, — говорит Ильдар Абитов.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Существует ли идеальный выбор

Чтобы его совершить, наверное, надо перебрать и взвесить все возможные альтернативы. Но чаще всего это невозможно, так этот процесс требует очень много времени и энергии — психологические затраты на сам процесс растут быстрее, чем польза от перебора вариантов.

Любое решение в конечном счете сводится к выбору между неизменностью и неизвестностью, доказывает в своих работах психолог Сальваторе Мадди. Шаг в неизвестность рождает тревогу, но и дает шанс найти смысл. Выбор неизменности снижает тревогу, но порождает вину за нереализованные возможности.

Невозможно жить, не выбирая

Есть прием, который помогает понять, чего именно хочется. Возьмите монетку. Определите, с какой стороны будет одно решение, а с какой другое. Какая сторона выпадет, так вы и поступите. Подбросьте монетку. Пока она летит, вы почувствуете, чего именно желаете больше всего.

Но если мы не можем выбирать, что делать, то мы всегда можем выбирать — как относиться к этому, говорит американский психотерапевт Ирвин Ялом. В этом смысле выбор есть всегда. Более того, мы и вовсе не свободны от выбора, считает Ильдар Абитов: «Мы вынуждены выбирать. Невозможно жить, не выбирая».

Выжившая в Аушвице балерина Эдит Эгер в своей книге «Выбор», которую она написала в 90 лет, говорит о том, что во всех нас заложена способность выбирать. Так мы и понимаем — кто мы.

Практикующий психолог Альсина Газизова. Telegram-канал: https://t.me/alsina_psy. Автор проекта «И что с этим делать». Почта для предложений alsina.gazizova@gmail.com