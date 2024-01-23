В Казани на Амирхана еще одна коммунальная авария — сеть износилась на 100%

Казанский «Водоканал» сообщил о серьезных аварийных работах, проведенных в связи с 100%-ным износом водопроводной сети 1994 года постройки и появлением трещин на полиэтиленовом трубопроводе. Прорыв водопровода произошел в трех метрах от места предыдущего прорыва, что привело к отключению аварийного участка сети водоснабжения и прекращению излива на поверхность.



В рамках аварийных мероприятий были проведены переключения на сооружениях и сетях водоснабжения, что привело к временному отключению пяти многоквартирных домов. Список адресов домов, попавших под отключение: ул. Чистопольская, 61а и 61б, ул. Амирхана, 11, 13 и 15.

Аварийная служба МУП «Водоканал» находится на месте прорыва и проводит необходимые работы. Движение автотранспорта на ул. Амирхана уже восстановлено.

Для обеспечения жителей близлежащих домов водой, автоцистерны будут размещаться по заявкам, которые можно оставить по телефону +7 (843) 231-62-60.

Первая авария на водопроводной сети на ул. Амирхана, 15 произошла 22 января. В результате прорыва практически полностью затопило проезжую часть. Без воды оставались жители пяти многоквартирных домов: на ул. Чистопольской, 61а, 61а и на ул. Амирхана, 11, 13, 15. Участок дороги был залит водой. После устранения аварии движение по Амирхана и Четаева было восстановлено.

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Маргарита Головатенко