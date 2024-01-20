Евгений Терентьев: «Спрос на услуги санаторно-курортных учреждений будет все больше и больше возрастать».

Фото: фото предоставлено realnoevremya.ru Евгенией Тереньевым

По итогам года здравницы Татарстана могут заработать рекордные 5 миллиардов рублей. Растет количество отдыхающих и расширяется их география. О том, кто выбирает республиканские санатории, во сколько обходится лечение в них, а также о новой «нефти» Татарстана и трендах, набирающих популярность, — читайте в интервью президента РАСКУ «Санатории Татарстана» Евгения Терентьева для «Реального времени»

— Евгений, чем может похвастаться санаторно-курортная отрасль Татарстана? Есть ли успехи в ушедшем году?

— Мы считаем, что у нас очень неплохие результаты. Мы получили данные Росстата. Какие-то данные за 9 месяцев, какие-то за 11. Итоговых пока нет. По доходам санаторно-курортных учреждений РФ мы вошли в топ-10. На 7-м месте находимся.

скриншот realnoevremya.ru с итогового отчета РАСКУ «Санатории Татарстана»

Впереди, конечно, курортные регионы. Но самый-самый курортный регион, Краснодарский край, потерял. Общие объемы у них выросли, но именно в сегменте санаторно-курортного лечения у них количество отдыхающих стало меньше. Я считаю, что это обусловлено стоимостью путевки в первую очередь. А мы, Татарстан, вроде не курортный регион, но в части санаторно-курортного лечения, оздоровления, отдыха по росту доходов на 4-м месте по стране. Мы выросли на 16%. Порядка 3,5 млрд рублей за 9 месяцев. Мы ждем итоговых данных. Я рассчитываю, что доходы будут рекордными — свыше 5 млрд рублей.

скриншот realnoevremya.ru с итогового отчета РАСКУ «Санатории Татарстана»

— Сколько человек отдохнули в татарстанских здравницах в прошлом году?

— Та же самая ситуация и по количеству отдохнувших в санаториях. Мы посмотрели за 11 месяцев и видим, что также входим в топ-10. Рост там около 17% — это тоже 4-й результат. В итоге, я думаю, мы возьмем планку более 180 тысяч отдыхающих в санаториях РТ. Динамика везде положительная, как по доходам, так и по количеству отдыхающих.

скриншот realnoevremya.ru с итогового отчета РАСКУ «Санатории Татарстана»

— А какова была средняя загрузка?

— По прошлому году загрузка была гораздо выше. Мы считали порядка 60—62%.

— Это хорошо для санаториев Татарстана?

— Это хорошая загрузка. Но в идеале мы хотели бы больше.

— Из каких регионов приезжали в Татарстан для оздоровления?

— Данные, которые получили от «Мегафона» по биллингу, очень любопытные. В два раза выросло количество отдыхающих из Москвы и Московской области. Еще трасса [М-12] не была открыта. Мы рассчитываем, что в 2024 году будет еще больше.

— То есть вы тоже верите, что новая федеральная дорога поможет вам увеличить число отдыхающих?

— Это будет очень большой плюс к турпотоку и в санаторно-курортные учреждения республики, в частности.

— А откуда еще приезжали?

— Еще интереснее данные из Дальневосточного федерального округа. Турпоток оттуда увеличился в 4 раза.

— Это действительно очень неожиданно. Чем можете объяснить такой всплеск интереса?

— Мы участвуем во многих мероприятиях, которые организует Госкомитет РТ по туризму по продвижению региона: выставки, роуд-шоу, презентации в разных городах. А в мае месяце мы были форуме «Здравница», который проходил в Хабаровске. У нас был объединенный стенд Ассоциации санаториев Татарстана. Очень много было посетителей, активно интересовались.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— А как у вас прошли новогодние праздники?

— Новогодние праздники прошли великолепно! Загрузка почти везде 100% была. Именно в новогодние. Потом чуть поменьше. Новый год — это традиционно высокий сезон в санаториях.

— По России в целом наблюдается тенденция к «омоложению» контингента санаториев. Это уже не только люди предпенсионного и преклонного возраста. А кто отдыхает в здравницах Татарстана?

— Очень четкий тренд на омоложение отдыхающих. 35 лет — сейчас уже никого не удивишь. Приезжают люди и поодиночке, и семьями. Санатории этот тренд поймали: готовят программы семейные, когда в путевку включены оздоровительные мероприятия для супруги, для супруга и какие-то процедуры для детей.

скриншот realnoevremya.ru с сайта youtube.com

— Какова доля таких отдыхающих в общей массе?

— Пока это небольшой процент в общей массе отдыхающих — не более 20—25%. Мы бы хотели, чтобы их было еще больше.

— Вы упомянули, что стоимость путевок могла охладить интерес к здравницам Краснодарского края. А какова стоимость отдыха и лечениях в татарстанских?

— У нас цена, если и повысилась, то в пределах инфляции. Средняя стоимость путевки у нас в районе 30 тысяч рублей за 11 дней. Чуть менее 3 тысяч за один день пребывания.

— Пандемия коронавируса несколько лет назад стала серьезным вызовом для всех российских санаторно-курортных учреждений. Многие с ним справились, перестроились и даже разработали собственные программы, которые успешно применяют. С чем теперь приходится бороться? С санкциями? Я имею в виду в контексте закупки зарубежного оборудования и его гарантийного обслуживания.

— Я бы не сказал, что санкции наложили какой-то отпечаток на деятельность санаторно-курортных учреждений. Дело в том, что традиционно лечебно-диагностическое оборудование, лечебное оборудование производилось у нас в России, в Советском союзе. Ведь сама деятельность санаторно-курортных учреждений — это классическое, скажем так, завоевание, результат деятельности Советского союза, когда еще в 19-м году (1919-й год, — прим. ред.) декрет Владимира Ильича Ленина был («О лечебных местностях общегосударственного значения», — прим. ред.). Активно строились санатории в 30-е годы. Потом 60-е. Конец 70-х и в 80-е много объектов было построено. С оборудованием проблем нет. Физиотерапевтическое оборудование, очень хорошее, производится у нас в России. Что касается какого-то другого, то, пожалуйста, Юго-Восточная Азия. Можно оттуда привозить. И мы привозим, начиная от современных барокамер и заканчивая каким-то другим оборудованием.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Тогда почему в некоторых санаториях Татарстана износ оборудования составляет до 80%?

— Вопрос в том, что нет средств для приобретения нового оборудования. Одна из проблем, которая сегодня существует у нас в санаториях, — это износ медицинского оборудования и износ номерного фонда. Последние два-три года очень большой спрос не на стандартные номера — первая, вторая, третья категория, а на номера высшей категории. Население желает отдыхать и получать лечение в нормальных, комфортных условиях. Поэтому не только у нас в республике, но и в целом по стране очень большой дефицит номерного фонда и в первую очередь номеров повышенной комфортности: люксы, апартаменты, джуниоры, студии. В этом плане санатории, конечно, отстают. Для строительства номерного фонда необходимы программы. Та программа, которая сегодня есть в России по возведению новых отелей и глэмпингов, а у нас в республике активно это развивается, и есть ряд санаториев, которые построили на своей территории глэмпинги, она рассчитана именно на строительство отеля. А санаторий — это сложнее. Нельзя просто войти в программу и построить новый корпус санатория или с нуля построить сам санаторий. Если в отеле построил корпус, запустил номера — все, бизнес уже работает. В санатории нужно построить жилой корпус — раз, медицинский центр — два, развлекательный центр — три и, как минимум, еще нужен бассейн. А еще территория должна быть с терренкуром для прогулок. Если у санатория есть желание, есть площади, есть возможности построить жилой корпус, то это начинает упираться в пропускные возможности медицинского центра. Он может не переварить дополнительное количество людей. В этом случае нужны средства для расширения медицинской базы: новые кабинеты, новое оборудование. А кредитные средства отпускаются только для гостиниц.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

— В таком случае рост ключевой ставки тоже становится проблемой?

— И рост ключевой ставки, конечно, имеет очень негативное влияние. Сейчас строительство новых корпусов, санаториев с нуля — вопрос очень сложный. Каким образом это будет решаться, мне пока неизвестно. Но я уверен, что для развития санаторно-курортной отрасли необходима отдельная программа, которая позволит существующим здравницам возводить новые медицинские центры, новые корпуса, отделы досуга и новые объекты с нуля.

— Есть ли потребность в новых здравницах в Татарстане?

— Мы в последнее время очень скрупулезно изучаем тему природных лечебных факторов, которые есть в республике. Всем известны курорты «Бакирово», «Ижминводы», «Крутушка», «Васильевский» и все другие санатории, которые используют природные лечебные факторы в своей деятельности. Но у нас существует огромное количество неиспользуемых минеральных вод, залежей лечебных грязей. Исследования проводились много лет назад. И они выявили наличие этих источников. Это, к примеру, Лениногорский, Альметьевский районы. Огромное количество природной лечебной воды. Челнинская зона, вокруг Казани есть ряд источников. В Мелекесской низменности тоже выходят источники, богатые минералами, которые можно использовать в лечебных целях. По моему мнению, минеральная вода может и должна стать новой «нефтью» Татарстана. Если мы проецируем немножко вперед, на несколько десятков лет, то спрос на услуги санаторно-курортных учреждений будет все больше и больше возрастать. Потому что демографическая ситуация сегодня такая, что население стареет. Значит, потребность в профилактике, в оздоровлении будет все более и более востребована. И детей все больше рождается с отклонениями. Им тоже требуется профилактика и лечение в санаториях. Любую категорию населения взять — всем необходимо хотя бы раз в год посещение санаториев. Необходимы инвестиционные проекты для их строительства.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Вы рассказали о новых санаториях, а есть ли в Татарстане, скажем так, законсервированные здравницы, в которые можно вложить гораздо меньше средств, чем в сооружение новых, и заново ввести их в эксплуатацию?

— Я таких не знаю. Все, что есть, все работают. С большим или меньшим эффектом. Но все в строю, учитывая высокий спрос. Сейчас даже некоторые отели переходят в медицинский сегмент. Начинают открывать сначала небольшие процедурные кабинеты. Я думаю, этот тренд будет продолжаться. Гостиницы все больше будут заходить на рынок СПА, а потом переходя к более серьезным процедурам, вплоть до открытия медцентров.