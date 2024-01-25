«Сохраняется предубеждение»: отечественный автопром теряет долю в автопарке Татарстана

Авторынок стареет: татарстанцы теперь готовы покупать и десятилетние автомобили — по более адекватной цене

Фото: realnoevremya.ru

Парк легковых автомобилей в Татарстане вырос за 2023 год всего на полпроцента, а доля российских машин в нем сократилась. Тем не менее Lada по-прежнему лидирует среди самых популярных брендов в республиканском автопарке. В прошлом году из новых авто татарстанцы покупали в основном продукцию АвтоВАЗа и китайских производителей. В то же время большая часть проданных автомобилей — это подержанные машины. Какие тренды будут влиять на авторынок в 2024 году и что сегодня выбирают татарстанцы — в обзоре «Реального времени».

Доля отечественных автомобилей в Татарстане сократилась

Парк легковых автомобилей в Татарстане за год вырос на 0,5 % — с 1,29 до почти 1,3 млн автомобилей — причем исключительно за счет иномарок, рассказал «Реальному времени» эксперт «Автостат Инфо» Александр Климнов. На долю иномарок приходится 62% автопарка (803 тысяч машин) против 61% (783,3 тысячи) годом ранее, а на легковые автомобили российского производства — 38% (493 тысячи авто) против 39% (500,6 тысячи) в конце 2022-го.

«Уменьшение доли отечественных автомобилей может быть обусловлено несколькими факторами, — объясняет Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент». — Во-первых, разнообразием представленных на отечественном рынке автомобильных брендов. Такой большой выбор сформировался за несколько десятилетий. Даже прекращение работы в стране ряда известных автомобильных компаний практически не изменило ситуацию, они были заменены продукцией других автопроизводителей. Во-вторых, с сохраняющимся предубеждением у части потребителей к продукции отечественного автопрома, даже несмотря на кардинальные изменения в нем».

О том, что лидерство АвтоВАЗа по числу проданных машин вот-вот закончится, говорят уже много лет, однако этого не происходит, напоминает Баранов: «Удивляться не стоит, ведь это совершенно другая компания, чем несколько десятилетий назад. АвтоВАЗ не стоит на месте, — говорит аналитик. — У компании разработана новая стратегия развития, в ней проведена масштабная модернизация, выросло качество продукции, найдены новые поставщики комплектующих, налажена сбытовая и сервисная сеть по всей стране. Компания регулярно обновляет модельный ряд, действует на многих рынках, ее продукцию отлично знают, так что неудивительно, что автомобили пользуются стабильным спросом у потребителей. Поэтому и в этом году компания может стать лидером по продажам».

В топ-5 брендов в автопарке Татарстана, по данным «Автостат-Инфо», лидирует LADA с 438,5 тысячи с самой большой долей в местном автопарке — 33,8%. На втором месте — KIA со 113,5 тысячи авто и с долей в парке в 8,8%, на третьем — Renault с 90,6 тысячи и долей в парке 7%, на четвертом — Hyundai с 85,8 тысячи и долей 6,6% и на пятом Volkswagen с 53,8 тысячи, с долей 4,2%.

Самые многочисленные модели в татарстанском автопарке — Lada 2190 Granta (57 156 авто), KIARio (55 328 авто), Lada 2114 (41 906 авто), Hyundai Solaris (38 667 авто) и Lada 2107 (28 547 авто).

Автопарк Татарстана не молодеет. По состоянию на начало 2024 года в автопарке Татарстана легковушек 2023 года выпуска было 31,2 тысячи единиц, еще 24,8 тысячи автомобилей 2022 года выпуска и 58,7 тысячи легковушек 2021-го. Таким образом, машин в возрасте до 3 лет в парке Татарстана — 114,7 тысячи (доля 8,85%), а легковушек старше 10 лет — почти в семь раз больше — 707,7 тысячи.

Автопарк России, по словам эксперта «Автостат Инфо» Александра Климнова, тоже продолжает стареть. За 2023 год свежих машин в российском автопарке в возрасте до года стало больше — 788,6 тысячи против 648,1 тысячи в 2022-м, но при этом трехлеток на 8,7% меньше — 2,9 млн (доля 6,7%) против 3,2 млн (доля 7,5%) в 2022-м. Федеральный парк при этом вырос почти на 1,5%.

Парк «олдтаймеров», машин старше 30 лет, достиг 2,6 млн штук. «И власти попросту не знают, что с ними делать — запрещать и повышать экологический налог и страховку или, напротив, признать «социальным транспортом» для пожилых дачников и снизить налоги и упростить техосмотр, но с условием сезонной эксплуатации, для чего ввести специальные регистрационные номера», — говорит он.

Что будет с авторынком в 2024 году?

Эксперты расходятся в мнениях о том, как будет расти автопарк в 2024 году — от консервативного сценария +10—15% (до 1,1—1,2 млн авто) до сверхоптимистичного +70—80% (1,75—1,85 млн авто).

— Определенно в начале года должна начаться война цен среди китайских автопроизводителей. Повышенный утильсбор серьезно подорвал позиции ряда из них, — отмечает Климнов. — Но ведущая пятерка (или даже шестерка) китайских брендов на ногах устоит определенно, в том числе и за счет организации сборки уже на территории России.

Кроме того, Климнов прогнозирует, что должно вырасти производство и, соответственно, продажи отечественных марок. Только один АвтоВАЗ собирается произвести до полумиллиона автомобилей LADA, включая расширение производства модели Vesta (плюс новую Aura на базе «Весты») и перезапуск модели Largus (и возможно, запуск еще одного или двух брендов), перечисляет эксперт. А к нему присоединятся такие производители, как «Москвич», Evolute, «Автотор», Группа «Соллерс» (бренды Aurus и УАЗ), остановленные заводы Питерского и Калужского кластеров, а также нижегородский ГАЗ и возрождаемый бренд «Волга».

«Если не произойдет глобальных форс-мажоров, то рынок должен вырасти, а значит, и старение автопарка замедлится», — считает он.

АвтоВАЗ и четыре китайца



«По данным ООО «Автомаркетолог» за 2023 год в Республике Татарстан было продано 41 696 легковых автомобилей. В топ-5 по продажам легковых автомобилей в РТ вошли следующие бренды: Lada — 17 037 (40,9%), Haval — 4 333 (10,4%), Chery — 4 090 (9,8%), Geely — 2 199 (5,3%) и Omoda — 1 279 (3,1%)», — рассказала «Реальному времени» директор по продажам ГК «КАН АВТО» Рита Халилова.

Кроме того, в Татарстане растет спрос на электрокары. В 2023 году, по данным ООО «Автомаркетолог», было продано 367 электрокаров. По сравнению с 2022 годом продажи выросли в 5,4 раза. Безусловным лидером среди электрокаров регионе является бренд Zeekr (105 автомобилей), отметила Халилова.

— В топе авторынка в 2024 году по-прежнему останутся привычные Lada и китайские бренды — Haval, Chery, Geely, Omoda, Changan, — прогнозирует она. — Также на рынок выходит много новинок менее известных брендов из Поднебесной — Dongfeng, GAC и Jaecoo.

Люди готовы покупать и авто 2012—2014 годов выпуска



По итогам 2023 года в Татарстане было продано 178 972 поддержанных легковых автомобиля, что в 4,3 раза больше продаж новых авто. «Опираясь на эти данные, можно смело утверждать, что авто с пробегом пользуются сегодня большей популярностью по сравнению с новыми», — отметила Халилова.



— Наши клиенты автомобили с пробегом покупают чаще. Если рассматривать результаты всего 2023 года, то на них пришелся 61% всех продаж, — подтвердил Даниил Зубарев, генеральный директор ООО «УК «Транстехсервис».

При этом в IV квартале разрыв, по его словам, уменьшился. «Повлияли рост ключевой ставки и программы поддержки на новые автомобили — на новые авто пришлось 44% в продажах, а на авто с пробегом — 56%», — отметил Зубарев.

В рамках ТТС самыми популярными автомобилями с пробегом в IV квартале 2023 года стали LADA Granta, KIA Rio, Hyundai Solaris, LADA Vesta и LADA Kalina. «Чаще всего клиенты выбирали автомобили 2018—2019 годов. Но немало и тех, кто выбирает машины 2012—2014 года выпуска», — сообщил он. Среди новых автомобилей в ТТС популярностью пользуются LADA (АвтоВАЗ) и китайцы — Haval, Chery, Geely и Changan.

Даниил Зубарев также отмечает и растущий спрос на электрокары. «В четвертом квартале 2023 года продажи электрокроссовера «Москвич 3е» и электрических автомобилей премиального бренда Voyah выросли. Инфраструктура электрических зарядных станций развивается, и можно ожидать, что автомобилисты будут чаще делать выбор в пользу электрокаров», — считает он.