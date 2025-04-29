Банк из Татарстана первым в России подтвердил соответствие новым международным требованиям к системе менеджмента противодействия коррупции

Ак Барс Банк прошел аудит со стороны международного органа по сертификации Bureau Veritas и первым среди российских компаний подтвердил соответствие системы менеджмента противодействия коррупции банка новым требованиям международного стандарта ISO 37001:2025.

Сейчас в банке функционирует система менеджмента противодействия коррупции, основанная на международных и российских практиках в области борьбы с коррупцией. Система антикоррупционного менеджмента позволяет минимизировать риски возникновения коррупции как внутри банка, так и при взаимодействии с контрагентами, снизить ущерб от коррупционных действий, а также повышает уровень доверия клиентов и деловых партнеров.

Сертификат соответствия стандарту ISO 37001:2025 свидетельствует о приверженности банка борьбе со взяточничеством, демонстрирует высокий уровень корпоративной ответственности и деловой этики в области проверки и взаимодействия контрагентов и клиентов, подарков и представительских расходов, управления конфликтами интересов, закупочной деятельности.

