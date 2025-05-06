Сельхозпредприятия Татарстана взяли в 2025 году инвесткредитов на 178 млн рублей

Фото: Алексей Вангаев

С начала 2025 года сельхозпредприятия Татарстана получили 10 инвестиционных кредитов на общую сумму 177,7 млн рублей. Для сравнения, в 2024 году было выдано 78 таких кредитов на 28,4 млрд рублей, сообщил РБК «Татарстан» замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Марсель Махмутов.

Рост ключевой ставки привел к увеличению процентных ставок по льготным кредитам с 1—5% до 8,3—12,5%. Из-за этого некоторые аграрные проекты временно приостановили реализацию. Однако, по словам Махмутова и представителей банков, полностью о прекращении инвестиций говорить не приходится — спрос на кредитование сохраняется.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Высокие ставки заставили бизнес задуматься, но проекты не остановлены полностью, — уточнил замминистра.

Напомним, что в 2025 году Татарстан направит на поддержку агропромышленного комплекса 15,1 млрд рублей. Эта сумма на 1,4 млрд больше, чем в 2024 году. Однако при этом ставки по льготным кредитам возросли, а некоторые федеральные программы поддержки АПК были сокращены.



Анастасия Фартыгина