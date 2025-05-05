Более 10 млн россиян установили самозапрет на кредиты, Татарстан вошел в топ-10 регионов

Фото: Динар Фатыхов

По состоянию на 5 мая 2025 года, 10,3 млн россиян решили установить самозапрет на кредиты. Более 90% из них выбрали полный запрет, сообщило Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Наибольшее количество самозапретов установлено среди граждан в возрасте 35–45 лет — их доля составляет 23%. Также активно пользовались этой услугой россияне в возрасте 45–55 лет (21%) и 55–65 лет (20%). Молодежь до 25 лет составляет лишь 8% от общего числа.

Татарстан занял восьмое место среди регионов с высоким уровнем самозапретов, зарегистрировав 272 тыс. случаев. Для сравнения, в Москве установлено 1,03 млн самозапретов, а в Московской области — 698 тыс.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С начала работы сервиса в марте 2025 года россияне подали 324 тыс. заявлений на снятие самозапрета. Чаще всего к этой процедуре обращаются молодые люди до 25 лет — их доля составляет 41%. В то же время лишь 14% граждан в возрасте 35–45 лет решили отменить свои ограничения.

По данным ОКБ, большинство граждан предпочитают полный запрет на кредиты, что подтверждает растущую настороженность россиян к заемным средствам.

Анастасия Фартыгина