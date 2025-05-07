Сбер в Казани почтил память героев тыла Великой Отечественной войны

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО Сбербанк

Сбер в Татарстане открыл мемориальную доску в честь сотрудников сберегательных касс, самоотверженно работавших в тылу во время Великой Отечественной войны. Торжественная церемония состоялась по адресу: улица Бутлерова, 44, в головном офисе отделения «Банк Татарстан» Сбербанка.

Управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка Руслан Салимов подчеркнул неоценимый вклад сотрудников сберкасс в приближение Победы:

«Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто, находясь в тылу, неустанно трудился ради общей цели. Сотрудники татарстанских сберкасс обеспечивали финансовую стабильность государства, поддерживали семьи фронтовиков и собирали средства на нужды Красной армии. Их вклад в Великую Победу бесценен».

В ходе церемонии были отмечены неимоверные усилия работников финансовых учреждений Татарстана в годы войны. Несмотря на нехватку ресурсов, кадров и сложнейшие условия, сберегательные кассы продолжали функционировать, обеспечивая жизнеспособность экономики страны.

Участники мероприятия почтили память героев минутой молчания и возложением цветов к новой мемориальной доске, которая станет символом памяти, уважения и благодарности потомков к тем, чей самоотверженный труд приблизил Победу. Это событие подчеркивает преемственность традиций Сбера в Татарстане и глубокое почтение к наследию предшествующих поколений.