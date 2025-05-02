Белый дом предложил сократить бюджет НАСА на 2026 год

Администрация США предложила уменьшить финансирование Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) почти на четверть в 2026 финансовом году.

Согласно проекту федерального бюджета, обнародованному Белым домом, планируется выделить на работу НАСА $18,8 млрд вместо $24,8 млрд, предусмотренных на 2025 год.

Это означает сокращение бюджета космического агентства на 24,3%. Предложение требует одобрения Конгресса США.

Матвей Гавриков