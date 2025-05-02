Белый дом предложил сократить бюджет НАСА на 2026 год
Администрация США предложила уменьшить финансирование Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) почти на четверть в 2026 финансовом году.
Согласно проекту федерального бюджета, обнародованному Белым домом, планируется выделить на работу НАСА $18,8 млрд вместо $24,8 млрд, предусмотренных на 2025 год.
Это означает сокращение бюджета космического агентства на 24,3%. Предложение требует одобрения Конгресса США.
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