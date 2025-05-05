ФАС одобрила сделку «Магнита» по покупке контроля в «Азбуке вкуса»

Фото: Динар Фатыхов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России дала зеленый свет сделке по приобретению контрольной доли в «Азбуке вкуса» компанией «Магнит», оператором АО «Тандер». Об этом сообщил RT на русском.

«Магнит» сообщил о намерении купить контроль в «Городском супермаркете», юридическом лице «Азбуки вкуса». Общая площадь супермаркетов, которые перейдут под контроль «Магнита», составит 100,4 тыс. кв.м. Однако конкретная доля в «Азбуке вкуса» не раскрывается.

В ФАС заверили, что сделка не создаст проблем для конкуренции на рынке.

Луиза Игнатьева / realnoevremya.ru

— Доля группы приобретателя на рынке розничной торговли не превысит 25% в каких-либо регионах, где находятся приобретаемые объекты, — уточнили в ведомстве.

Кроме того, «Магнит» готов к сотрудничеству с «Азбукой вкуса» в рамках ограничения наценок до 10% на важные социальные товары. В сети «Азбуки вкуса» работает 171 магазин, включая супермаркеты и минимаркеты, большинство из которых расположены в Москве и Санкт-Петербурге.

Анастасия Фартыгина