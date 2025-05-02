Верховный суд запретил банкам вводить новые комиссии по кредитным картам

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Верховный суд России отменил решения трех инстанций и запретил банкам односторонне изменять условия кредитных договоров, вводя новые комиссии. Поводом для рассмотрения дела стала жалоба жителя Санкт-Петербурга, оформившего кредитную карту в «Альфа-банке» в 2022 году.

По изначальным условиям договора клиент мог снимать до 50 тыс. рублей наличными без процентов, однако через месяц банк установил комиссию в размере 5,9% от суммы плюс 900 рублей. Суды трех инстанций поддержали финансовую организацию, но Верховный суд принял противоположное решение.

В определении суда подчеркивается, что ни закон о банках и банковской деятельности, ни закон о потребительском кредите не дают банкам право односторонне менять условия договоров и увеличивать финансовые обязательства заемщиков. Решение «Альфа-банка» о введении комиссии за снятие наличных признано ничтожным.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Дело направлено на пересмотр в нижестоящие инстанции с учетом замечаний, изложенных в определении Верховного суда.

Напомним, что глава Сбербанка Герман Греф объявил о готовности отменить комиссии при выдаче льготной ипотеки, но предупредил, что это может привести к резкому снижению объемов кредитования. По его словам, банки не могут выдавать ипотеку себе в убыток.

Матвей Гавриков