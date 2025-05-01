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Рубль стал лидером среди валют по укреплению к доллару в 2025 году

17:55, 01.05.2025
Рубль стал лидером среди валют по укреплению к доллару в 2025 году
Фото: Татьяна Демина

С начала 2025 года российский рубль значительно укрепился по отношению к доллару, прибавив 38,8%. Это делает его самой сильной валютой среди всех мировых. По данным РИА «Новости», в тройку лидеров также вошли шведская и чешская кроны, которые выросли на 14,8% и 11,1% соответственно.

На фоне этого укрепления другие валюты также показали положительные результаты. Например, швейцарский франк и японская иена подорожали на 10,1% и 9,9%. Европейские валюты, такие как евро и польский злотый, также укрепились на 9,8%, а норвежская крона — на 9,4%.

Реальное время / realnoevremya.ru

Однако не все валюты смогли продемонстрировать рост. Аргентинское песо стало аутсайдером, упав на 11,3% к доллару. Турецкая лира также потеряла в стоимости — на 8,1%. Среди крупных валют снижение зафиксировал израильский шекель — всего на 0,1%.

Анастасия Фартыгина

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