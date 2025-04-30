КАМАЗ за первый квартал 2025 года понес убыток в 12,5 млрд рублей

Фото: Тимур Рахматуллин

ПАО «КАМАЗ» сообщило о чистом убытке в 12,46 млрд рублей по РСБУ за январь — март 2025 года. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года компания получила прибыль в 1,44 млрд рублей. Об этом сообщил «Интерфакс».

Выручка компании сократилась на 29,4% и составила 57,9 млрд рублей, тогда как себестоимость продаж снизилась на 23,6%, достигнув 57,7 млрд рублей. Валовая прибыль упала на 96,8% и составила всего 204,1 млн рублей.

Коммерческие расходы увеличились до 2,2 млрд рублей (+9%), а управленческие расходы возросли до 3,6 млрд рублей (+11,7%). Убыток от продаж достиг почти 5,6 млрд рублей по сравнению с прибылью в более чем 1,2 млрд рублей за первые три месяца 2024 года.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Долгосрочные обязательства КАМАЗа увеличились на 1,2% и составили 167,8 млрд рублей. Краткосрочные обязательства выросли на 22,7%, достигнув 284,9 млрд рублей. Кредиторская задолженность подскочила в 1,5 раза, до 195,3 млрд рублей.

В пресс-службе КАМАЗа уточнили, что негативные финансовые результаты связаны с «высокими процентными ставками банков и падением рынка грузовиков более чем на 50%». Представитель компании добавил: «Однако по первым трем месяцам судить о показателях преждевременно — они всегда выглядят хуже, чем по итогам года».

Накануне на выставке «ЭлектроТранс-2025» в Москве компания КАМАЗ представила электробус нового поколения под названием КАМАЗ-52222. Транспортное средство теперь оснащено литий-никель-марганец-кобальтовой батареей емкостью 230 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода не менее 100 километров.



Анастасия Фартыгина