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Банк России опубликовал курс валют на среду, 30 апреля

18:58, 29.04.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции

Банк России опубликовал курс валют на среду, 30 апреля
Фото: Максим Платонов

Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 30 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.

Доллар опустился на 0,99 рубля, евро — на 0,01 рубля, юань — на 0,07 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 81,56 рубля;
  • евро — 93,17 рубля;
  • юань — 11,20 рубля.

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