Банк России опубликовал курс валют на среду, 30 апреля
По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции
Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 30 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.
Доллар опустился на 0,99 рубля, евро — на 0,01 рубля, юань — на 0,07 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 81,56 рубля;
- евро — 93,17 рубля;
- юань — 11,20 рубля.
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