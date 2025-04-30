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Банк России опубликовал курс валют на праздничные дни

19:16, 30.04.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции

Банк России опубликовал курс валют на праздничные дни
Фото: Максим Платонов

Банк России опубликовал официальный курс валют на праздничные дни и понедельник, 5 мая. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.

Доллар опустился на 0,07 рубля, евро — на 0,33 рубля, юань — на 0,03 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 81,49 рубля;
  • евро — 92,84 рубля;
  • юань — 11,17 рубля.
Анастасия Фартыгина

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