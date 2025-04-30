Банк России опубликовал курс валют на праздничные дни
По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции
Банк России опубликовал официальный курс валют на праздничные дни и понедельник, 5 мая. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.
Доллар опустился на 0,07 рубля, евро — на 0,33 рубля, юань — на 0,03 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 81,49 рубля;
- евро — 92,84 рубля;
- юань — 11,17 рубля.
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