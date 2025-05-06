Татарстан: индекс потребительских цен в марте вырос на 0,6%
По данным статистики, в Татарстане индекс потребительских цен (ИПЦ) в марте 2025 года, по сравнению с февралем, составил 0,6%. При этом продовольственные товары подорожали на 0,8%, непродовольственные товары остались на уровне предыдущего месяца (99,9%), а цены на услуги выросли на 1,3%.
Рост цен за март 2025 года:
- Удмуртия: общие цены — +0,8%, услуги — +1,8%;
- Кировская область: услуги — +1,3%, продовольственные товары — +0,6%;
- Чувашия: общие цены — +0,8%, услуги — +1,7%.
Самый высокий рост цен:
- Ульяновская область: общие цены — +1,0%, продовольственные товары — +0,9%;
- Оренбургская область: продовольственные товары — +1,3%.
Самый низкий рост цен:
- Марий Эл: общие цены — +0,4%, непродовольственные товары — -0,1%;
- Мордовия: общие цены — +0,3%.
По отношению к декабрю 2024 года общий рост потребительских цен в Татарстане составил 3,2%.
Продовольственные товары подорожали на 4,1%, непродовольственные товары — на 0,5%, услуги — на 5,5%.
Напомним, что в марте 2025 года цены в Татарстане увеличились на 0,58% по сравнению с февралем, согласно данным Росстата. Годовая инфляция в регионе составила 11,10%, что выше общероссийского показателя в 10,34%.
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