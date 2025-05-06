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Татарстан: индекс потребительских цен в марте вырос на 0,6%

14:22, 06.05.2025
Татарстан: индекс потребительских цен в марте вырос на 0,6%
Фото: Максим Платонов

По данным статистики, в Татарстане индекс потребительских цен (ИПЦ) в марте 2025 года, по сравнению с февралем, составил 0,6%. При этом продовольственные товары подорожали на 0,8%, непродовольственные товары остались на уровне предыдущего месяца (99,9%), а цены на услуги выросли на 1,3%.

Рост цен за март 2025 года:

  • Удмуртия: общие цены — +0,8%, услуги — +1,8%;
  • Кировская область: услуги — +1,3%, продовольственные товары — +0,6%;
  • Чувашия: общие цены — +0,8%, услуги — +1,7%.

Самый высокий рост цен:

  • Ульяновская область: общие цены — +1,0%, продовольственные товары — +0,9%;
  • Оренбургская область: продовольственные товары — +1,3%.

Самый низкий рост цен:

  • Марий Эл: общие цены — +0,4%, непродовольственные товары — -0,1%;
  • Мордовия: общие цены — +0,3%.

По отношению к декабрю 2024 года общий рост потребительских цен в Татарстане составил 3,2%.

Продовольственные товары подорожали на 4,1%, непродовольственные товары — на 0,5%, услуги — на 5,5%.

Напомним, что в марте 2025 года цены в Татарстане увеличились на 0,58% по сравнению с февралем, согласно данным Росстата. Годовая инфляция в регионе составила 11,10%, что выше общероссийского показателя в 10,34%.

Матвей Гавриков

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