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Банк России опубликовал курс валют на среду, 7 мая

17:31, 06.05.2025
Банк России опубликовал курс валют на среду, 7 мая
Фото: Реальное время

Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 7 мая. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.

Доллар опустился на 0,95 рубля, евро — на 0,99 рубля, юань — на 0,09 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 80,96 рубля;
  • евро — 91,92 рубля;
  • юань — 11,22 рубля.
Рената Валеева

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