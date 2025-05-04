Китай впервые за пять лет вошел в тройку главных поставщиков картофеля в Россию

Фото: Максим Платонов

Китай по итогам 2024 года впервые за пять лет вошел в тройку главных поставщиков картофеля в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Больше всего картофеля в прошлом году Россия закупила у Белоруссии — объем импорта составил 193,8 тыс. тонн. Второе место с показателем в 75,3 тыс. тонн занял Египет.

Замкнут тройку Китай — из КНР в Россию поставили 75,3 тыс. тонн картофеля на $47,9 млн. При этом Поднебесная впервые с 2019 года снова смогла войти в тройку главных поставщиков картошки в Россию.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Следом расположились Азербайджан — 42,5 тысячи тонн (18,3 миллиона долларов) и Грузия — 8,4 тысячи тонн (3,3 миллиона долларов). Замкнули топ-10 экспортеров Казахстан (4,4 тысячи тонн), Пакистан (2,3 тысячи тонн), Киргизия (1,1 тысячи тонн), Сербия (566 тонн) и Германия (293 тонны).

Сильнее всего за год Россия нарастила импорт картофеля из Армении — в 805 раз (до 116 тонн), Турции — в 47 раз (до 24 тонн), Грузии — в 7 раз, Китая — в 5 раз и Киргизии — в 3,2 раза.

Елизавета Пуншева