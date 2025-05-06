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Экономика

В Татарстане выплатили 105 млн рублей по инструментам хеджирования процентного риска

11:46, 06.05.2025

По итогам первого квартала 2025 года Волго-Вятский банк Сбербанка выплатил клиентам по инструментам хеджирования процентного риска порядка 500 млн рублей, в том числе в Татарстане — 105 млн рублей. Об этом стало известно на бизнес-сессии «Управляй будущим со Сбером».

Ключевым спикером выступил Тимур Синагатуллин, управляющий директор Департамента глобальных рынков Сбера. Участники сошлись во мнении, что управление рыночными рисками становится все более актуальным.

— Компании, участвующие во внешнеэкономической деятельности, эффективно нивелируют валютные риски посредством использования валютных деривативов. Кроме того, большинство компаний сталкиваются также с процентным риском — он проявляется при кредитовании и инвестировании средств. Для минимизации такого риска организации могут применять специальные инструменты управления процентным риском, чтобы зафиксировать максимальный уровень ставки и исключить дополнительные расходы на обслуживание долга, — заявил Сергей Алимов, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка.

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ЭкономикаФинансы Татарстан

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