В Госдуме предложили обязать работодателей индексировать зарплату ежеквартально

Фото: Анастасия Фартыгина

В Госдуме России депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» предложили законопроект, который предполагает индексацию зарплат каждые три месяца в соответствии с уровнем инфляции. Инициатива уже направлена на рассмотрение в правительство. Об этом сообщило РИА «Новости».

Лидер партии Сергей Миронов уточнил, что в Трудовом кодексе уже есть норма о том, что зарплаты можно индексировать при росте цен. Однако сейчас это всего лишь рекомендация. На практике индексация чаще всего касается только бюджетной сферы, и даже там она не всегда соответствует уровню инфляции. Частные компании сами решают, как и когда индексировать зарплаты своих сотрудников.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Миронов подчеркнул, что реальные доходы россиян снижаются второй год подряд, а рост зарплат не успевает за ростом цен. В связи с этим депутаты предлагают сделать индексацию обязательной для всех работодателей, включая бюджетные организации.

По мнению Миронова, такая мера поможет увеличить доходы граждан, поддержит покупательский спрос и улучшит социально-экономическую ситуацию в стране.

Напомним, что Татарстан занял первое место среди субъектов Приволжского федерального округа (ПФО) по уровню зарплат. Средняя номинальная зарплата в Татарстане за январь 2025 года составила 78 тыс. рублей, что на 22,9% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

Анастасия Фартыгина