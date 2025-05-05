Источник: Минфин поддержит продление эксперимента по исламскому банкингу

Фото: Максим Платонов

Минфин подготовил проект положительного отзыва правительства на законопроект, предусматривающий продление эксперимента по исламскому банкингу в России на три года — до 1 сентября 2028 года. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с ходом обсуждения законопроекта.

По словам источника, инициатива была поддержана Минфином без каких-либо замечаний и предложений по доработке. Законопроект, внесенный в парламент группой депутатов и сенаторов в марте, также предполагает расширение параметров эксперимента.

В частности, предлагается расширить перечень операций, возможных в рамках партнерского финансирования, включив в них:

сделки по взаимному страхованию имущественных интересов членов обществ взаимного страхования;

открытие и ведение банковских счетов физических и юрлиц;

осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам.

Реальное время / realnoevremya.ru

В настоящее время перечень операций, допустимых в рамках эксперимента, ограничен привлечением денег и имущества от физических и юридических лиц через займы, размещение облигаций, доверительное управление имуществом и вклады в уставный капитал участников эксперимента, лизинг, а также выдачей поручительств для третьих лиц.

Законопроект также уточняет порядок финансирования ряда сделок, устанавливая, что участники эксперимента могут проводить их только за счет собственных средств, а в отдельных случаях также за счет привлеченных средств, полученных через займы, облигации, банковские счета и управление ценными бумагами.

Кроме того, документ ужесточает требования к участникам эксперимента, расширяя условия, при которых Центробанк может отказать компании во внесении в реестр.

Предусматривается создание комитета по стандартам, который может устанавливать дополнительные требования к участникам эксперимента. Комитет будет формироваться ассоциацией кредитных организаций с участием не менее 2/3 участников эксперимента.

Напомним, что закон о проведении эксперимента по исламскому банкингу в России был подписан в августе 2023 года и внедряется на территории Дагестана, Чечни, Башкортостана и Татарстана.

Рената Валеева