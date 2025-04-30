Вместе легче: спортивный дух казанцев и гостей города на марафоне поддержит СберПрайм

Уникальные локации, зоны отдыха, призы и подарки — всё это ждёт участников СберПрайм Казанского марафона 2025

СберПрайм Казанский марафон в 2025 году будет проводиться 3-4 мая. Это мероприятие ежегодно собирает десятки тысяч россиян с разных городов, разных возрастов, профессий, но объединённых любовью к движению и спорту. Спортивный дух и атмосферу праздника в этом году помогает поддерживать СберПрайм, который выступает титульным партнёром мероприятия.

Дистанции участников марафона пройдут через тоннели, аналогов которым ещё не было на подобных соревнованиях. Мультимедийный тоннель про город будущего расположен на дистанциях 21,1 км и 42,2 км, второй тоннель с освежающим дождем и динамичной подсветкой находится на дистанциях 3 км, 10 км и 42,2 км.

Ритм и настроение спортивного праздника поддержит диджей Hi-Fi стриминга Звук, а также команды черлидеров. Хедлайнером мероприятия станет приглашенный артист от Звука — группа «Градусы». Курьеры-партнёры Самоката будут раздавать воду по дистанции, а набраться сил и восстановить их после забега участники смогут в специальной зоне отдыха, которую организует СберПрайм. Партнёры подписки также подготовили эксклюзивные тематические зоны, фотозоны — они подарят участникам и гостям позитивные эмоции и яркие воспоминания. В зоне от онлайн-кинотеатра Okko на беговой дорожке можно будет пробежать свои первые кинометры. А ещё всех ждут различные активности и подарки.

Воспоминания о спортивном празднике останутся надолго, если оформить во время получения стартовых паков и в период самих забегов дебетовые карты с лимитированным дизайном в стилистике марафона. Эта опция доступна клиентам с действующей подпиской СберПрайм, а те, у кого её ещё нет, смогут оформить её на специальных условиях прямо на площадке мероприятия.

Артём Алёшкин, старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка:

«Казанский марафон проводится уже в одиннадцатый раз. Это визитная карточка Татарстана, настоящий спортивный праздник, объединяющий людей. Спорт для Сбера — часть корпоративной культуры, поэтому мы с удовольствием поддержали это событие. Чтобы сделать этот праздник особенным, участников и гостей ждут яркие локации, необычные тоннели и фотозоны, лаундж-зоны и многое другое. Самым юным участникам марафона тоже скучать не придётся: их ждут аниматоры, раскраска во всю стену, стикерпаки, любимые музыкальные композиции и не только. Им, как и взрослым, предстоит соревноваться в скорости — забеги на дистанциях 300 и 600 метров будут предварять основные старты и пройдут 2 мая».

Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:

«Казанский марафон занимает особое место среди множества спортивных мероприятий, ежегодно собирая десятки тысяч бегунов и сотни тысяч зрителей. Уникальная атмосфера, наполненная драйвом, делают его в настоящим событием для любителей бега и профессионального спорта. В этом году СберПрайм стал титульным партнером мероприятия. Всех участников и гостей ждут технологичные локации, эксклюзивные тематические зоны и множество активностей. Мы будем вдохновлять всех присутствующих, чтобы сделать марафон незабываемым праздником спорта и здоровья».

Вадим Янгиров, основатель и директор СберПрайм Казанского марафона:

«Сотрудничество со СберПрайм — это стратегический шаг для Казанского марафона. Оно открывает новые возможности для роста: мы выходим на уровень международных стандартов, усиливаем узнаваемость события и делаем его точкой притяжения не только для бегунов, но и для болельщиков. Технологии и инновации Сбера превращают марафон в динамичную экосистему, где каждый — от участника до зрителя — чувствует себя частью масштабного, современного праздника».

Со СберПрайм подписчики получают выгодные условия по финансовым и нефинансовым сервисам Сбера и партнёров. Среди них: повышенный кешбэк бонусами Спасибо при покупках, переводы до 1 млн рублей без комиссии, повышенные проценты по СберВкладу и накопительному счёту, бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру Okko и музыкальному сервису Звук и др.

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