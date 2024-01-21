Юань, доллар или рублевые вклады: в каких валютах предпочитают хранить деньги россияне

Эксперты рассказали о том, могут ли рублевые депозиты и китайский юань в среднесрочной перспективе стать альтернативой «токсичным» валютам

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Российская национальная валюта вторую неделю подряд удерживает свои позиции, не давая доллару преодолеть психологическую отметку в 90 рублей. По итогам торгов на Мосбирже в пятницу, 19 января, курс «американца» снизился на 85 копеек — до 88,2 рубля. Евро подешевел на 43 копейки, составив 96,19 рубля. Опрошенные «Реальным временем» финансовые аналитики прогнозируют сохранение тренда на укрепление российской валюты как минимум до середины февраля. Между тем они же фиксируют некоторое охлаждение интереса россиян к покупке валют недружественных стран в качестве инструмента для сохранения и приумножения своих сбережений. Какую замену нашли российские граждане и какую прибыль она сулит — в материале издания.

Валюта «вытащила» рубль из пике

— Рубль сейчас укрепляется на фоне новостей об увеличении продажи валюты со стороны Центробанка и Минфина. Регулятор будет продавать валюты на 12,6 млрд рублей ежедневно до конца января и на 11,7 млрд рублей в феврале — июне. Минфин в рамках бюджетного правила будет продавать 4,1 млрд рублей ежедневно до 7 февраля, и, возможно, продажи продолжатся в следующем месяце на фоне снижения цен на российскую нефть. Так, совокупные интервенции составят 16,7 млрд рублей до конца января — это рост более чем в 20 раз с 0,8 млрд рублей, которые ЦБ продавал ежедневно на протяжении четвертого квартала и в первую рабочую неделю января, — говорит аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов.

Кроме того, добавляет начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко, продолжает действовать указ об обязательной продаже валюты экспортерами.

— Даже если фактически валютные продажи на рынке не усиливаются, количество участников торгов, желающих играть против рубля на период действия административных мер, заметно сократилось, — отмечает эксперт. Также, по его словам, фундаментальную поддержку курсу рубля оказывает высокая ключевая ставка, которая тормозит кредитование, а вместе с ним и спрос на потребительский импорт, требующий зарубежную валюту.

Ставка на банки

Она же поспособствовала росту интереса россиян к открытию банковских рублевых вкладов. В декабре прошлого года спрос на депозиты заметно вырос, говорится в исследовании «Банки.ру». Их доля в запросах клиентов поднялась в последнем квартале на 4 процентных пункта (п.п) — с 9 до 13%. Наибольший интерес вызывают трехгодовые депозиты.

При этом, как отмечают аналитики, наблюдается снижение привлекательности доллара и евро как валют для сбережений россиян — их доля сокращается в кредитном портфеле и депозитной базе.

— Помимо очевидных рисков, связанных с потерей валютных активов в результате санкций, инструменты в долларе и евро предлагают низкую доходность. Кроме того, привлекательность валютных депозитов снижается и внутренними валютными ограничениями — депозит в долларах или евро сейчас можно получить обратно только в рублях по курсу банка. Тем самым валютные депозиты предлагают низкую доходность, а с учетом банковского спреда по валютному курсу и вовсе отрицательную. В то же время на фоне роста ключевой ставки рублевые сбережения сейчас дают повышенную доходность, — объясняет Трифонов.

Впрочем, полностью от привычки покупать иностранную валюту с целью заработать на разнице курсов россияне не отказались.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

— Несмотря на наблюдаемое ослабление доллара и евро на российском рынке и привлекательные процентные ставки по вкладам в рублях, полагаем, что интерес населения к «токсичной» зарубежной валюте не угас. Более того, периоды ослабления доллара и евро используются многими инвесторами лишь для наращивания покупок валюты по привлекательной цене. Как показывает практика, возможность затем продать эту валюту гораздо дороже рано или поздно появится, — уверяет Кравченко.

Александр Потавин из ФГ «Финам» наглядно демонстрирует этот интерес в цифрах.

— Российское население обычно проводит контрциклические операции на внутреннем валютном рынке: в период роста курса USD/EUR/юаня оно предпочитает продавать эту валюту, а в период укрепления курса рубля — покупает валюту. По данным Центрального банка, еще с осени прошлого года население России перешло к нетто-покупкам иностранной валюты. Эти покупки осуществлялись на биржевом валютном рынке. Согласно данным Банка России, в октябре граждане также предпочитали скупать подешевевшую валюту (чистые покупки на сумму 162,9 млрд рублей — в основном доллары и евро). Объем покупок валюты на бирже со стороны нерезидентов из дружественных стран в тот месяц увеличился на 27,1% и составил 267,7 млрд руб. (в октябре — 210,6 млрд рублей).

Особенно активно население скупало доллары и евро в ноябре 2023 года, констатирует аналитик.

Юань vs доллар

Тем не менее россияне начинают посматривать и в сторону других валют. Из них самой перспективной эксперты считают китайский юань, что неудивительно. Общий товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2023 года вырос почти на треть по сравнению с 2021 годом, достигнув в абсолютном денежном выражении $240,11 миллиарда.

скриншот realnoevremya.ru с сайта moex.com

— Из альтернативных валют интерес вызывает прежде всего китайский юань, доля которого постоянно увеличивается в структуре биржевых торгов РФ. Так, еще в июле 2023 года доля торгов по паре юань/рубль достигла 40% и впервые превысила долю пары доллар/рубль. К ноябрю на юань/рубль приходилось 41% биржевых сделок, а на доллар/рубль только треть. Для сравнения: в первой половине 2022 года сделки по паре юань/рубль не превышали 10% в структуре биржевых торгов, — рассказывает Кравченко.

Аналитик «БКС Форекс» в свою очередь добавляет, что юань выделяется относительно низкой волатильностью к доллару. Кроме того, увеличивается число инструментов для инвестиций в юанях на внутреннем рынке, поэтому перспективы у этой валюты есть.

Руководитель управления инвестиционного консультирования General Invest Татьяна Симонова приводит еще цифры.

— По данным Банка России, по итогам ноября 2023 г. доля юаня увеличилась в общем объеме валютных торгов на Московской бирже до 46,2% по сравнению с 43,9% месяцем ранее. Доля так называемых «токсичных» валют снизилась с 54,6 до 52,3%. На внебиржевом рынке на юань приходилось 31,5%, на «токсичные» валюты — 63,0%. Во внешнеторговых операциях доля юаня также существенно выросла по сравнению с прошлым годом, хотя в октябре она снизилась в сравнении с сентябрем. Товарооборот между Россией и Китаем вырос за 11 месяцев 2023 года почти на 27% год к году, и, кроме того, Россия в сентябре заняла пятое место в мире по использованию юаня в мировых расчетах с долей 1,95%.

Таким образом, популярность юаня растет, и этот тренд, вероятно, сохранится и в 2024 году. Кстати, около четверти Фонда национального благосостояния (ФНБ), который на 1 декабря составлял 13,4 трлн рублей, также приходится на юань, говорит эксперт.

Заместитель директора по инвестициям General Invest Димитрий Резепов добавляет, что «за последние четыре года юань и доллар США показали примерно равное укрепление к рублю — 37,6% и 42,4% соответственно».

— Тем не менее, учитывая ожидаемый переход к смягчению монетарной политики со стороны ФРС и достаточно консервативные действия Народного банка Китая, можно ожидать, что юань выступит сильнее доллара США в 2024 году, прогнозирует Резепов.

Однако Кравченко предупреждает, что, несмотря на всю потенциальную привлекательность китайской валюты, рядовым гражданам стоит помнить, что на данном этапе это «в основном онлайн-инструмент для инвестирования, а операции с наличной валютой, переводы и платежи в юанях будут иметь целый ряд ограничений или вовсе недоступны».

Потавин согласен с коллегой: «Российские банки, открывая вкладчикам депозиты в юанях, дают им довольно небольшие проценты, которые зачастую даже не покрывают текущую инфляцию».

realnoevremya.ru/Арсений Губаев

Игра не стоит свеч

Что касается покупки других валют из дружественных стран, то аналитики сошлись во мнении, что игра не стоит свеч. Во-первых, эти валюты, как правило, сами достаточно волатильны к доллару. Во-вторых, небольшое количество банков предлагает инструменты для сбережения в дружественных валютах, а в условиях отсутствия конкурентности доходность по этим инструментам сильно ниже рисков ее обесценивания.

— Если посмотреть на графики, то видно, что последние 10 лет… валюты развитых и развивающихся стран показывают печальные цифры. Курс евро просел (к доллару, — прим. ред.) на -20%; канадский доллар: -23%; индийская рупия: -25%; британский фунт: -26%; мексиканское песо: -27%; индонезийская рупия: -27%; бразильский реал: -57%; российский рубль: -67%. То есть по большинству мировых валют к доллару обыватель просто теряет деньги от их девальвации. Не потеряли в цене за это время только дирхам ОАЭ, саудовский риял и гонконгский доллар, курсы которых имеют жесткую привязку к курсу доллара США, отметил Потавин.

Впрочем, Симонова не исключает некоторого роста интереса к таким валютам, как армянский драм, казахстанский тенге и турецкая лира.