10 главных изменений в бухучете в 2024 году
Новые формы отчетности, изменение сроков, увеличение МРОТ и страховых взносов, десятикратный рост некоторых штрафов
Новый год — новые правила. Это относится и к бухгалтерскому учету, и к экономике предприятия. Так, НДФЛ теперь нужно будет перечислять не один, а два раза в месяц, выросли суммы выплат (МРОТ, страховые взносы для ИП, максимальные суммы соцвычетов), взлетели суммы штрафов за нарушение трансфертного ценообразования и несвоевременное уведомление налоговиков о международной деятельности, из зарплаты зарубежных удаленщиков удержат НДФЛ 13%. Оксана Соболева, руководитель налоговой практики Bishenov&Partners, в авторской колонке для «Реального времени» перечисляет десяток изменений, действующих с 2024 года, которые важно иметь в виду бухгалтеру и экономисту вашей компании.
Выросли фиксированные страховые взносы для ИП
Размер фиксированных страховых взносов индивидуальных предпринимателей вырос на 8% — если в 2023 они составляли 45 832 рубля, то в 2024-м полагается выплатить 49 500 рублей.
Вырастет и максимальный размер страховых взносов ИП с дохода, превышающего 300 000 рублей: с 257 061 рубля до 277 571 рубля.
Вырос МРОТ
Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации увеличили сразу на 18,5% — с 16 242 до 19 242 рублей, то есть добавили 3 000 рублей.
Регионы вправе устанавливать и собственные нормативы (если они не противоречат федеральным). С 1 января 2024 года в Татарстане МРОТ для внебюджетного сектора повышается с 19 565 до 22 020 рублей, впервые в новой истории республики сравнявшись с минимальным потребительским бюджетом.
Изменяются сроки по НДФЛ с 1 января 2024 года
Уведомления об исчисленных и удержанных суммах НДФЛ нужно будет представлять по новым правилам — в другие сроки. До сих пор налоговые агенты представляли уведомление единожды в месяц. Теперь организации и ИП должны будут подавать информацию:
— за период с 1-го по 22-е число каждого месяца
— не позднее 25-го числа;
— с 23-го числа по конец месяца — не позднее 3-го числа следующего месяца;
— с 23 по 31 декабря — не позднее последнего рабочего дня календарного года.
Меняются и сроки перечисления налога. Теперь суммы исчисленного и удержанного НДФЛ перечисляются:
— за период с 1-го по 22-е число текущего месяца
— не позднее 28-го числа;
— с 23-го по последнее число месяца — не позднее 5-го числа следующего месяца;
— с 23 по 31 декабря — не позднее последнего рабочего дня года.
Вводятся лимиты компенсаций и суточных, не облагаемых НДФЛС
1 января вводится лимит необлагаемой НДФЛ компенсации для удаленщиков на использование в работе своих программ, техники и оборудования. Максимальный размер такой компенсации составляет теперь 35 рублей за рабочий день.
Необлагаемые налогом суточные или полевое довольствие при разъездной работе теперь составляют максимум 700 рублей в сутки на территории России. Если командировка предполагается за границу, то суточные повышаются максимум до 2 500 рублей (остальное будет облагаться НДФЛ).
Растет размер и упрощается порядок предоставления социальных вычетов
Максимальный социальный вычет на обучение детей вырос с 50 до 110 тысяч рублей; на лечение, фитнес и собственное образование — со 120 до 150 тысяч рублей. Новые значения соцвычетов применяются только к доходам, которые сотрудники получают с 2024 года.
Порядок предоставления социальных вычетов тоже меняется: теперь работнику не потребуется представлять в налоговую инспекцию документы о расходах на обучение и медицинские услуги, если их подаст сама организация, оказывающая эти услуги. В свою очередь, инспекция размещает эти документы в личном кабинете налогоплательщика.
Хранить документы бухгалтерского учета теперь можно только в России
До 1 января 2024 года была необязательной норма о том, что хранить документы бухгалтерского учета и размещать содержащие их базы данных можно только в России. С Нового года она становится строго обязательной для всех организаций и ИП, зарегистрированных на территории РФ.
Расширен перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми
С 1 января в список лиц, которые признаются взаимозависимыми, включены новые категории:
— организации;
— если признаны взаимозависимыми те физические лица, которые имеют в них долю участия более 25% и могут назначать исполнительные органы;
— контролирующее лицо и контролируемая иностранная компания;
— контролируемые иностранные компании признаются взаимозависимыми между собой, если у них одно и то же контролирующее лицо.
В десятки раз выросли штрафы за нарушения в сфере трансфертного ценообразования и контролируемых сделок
Драматически вырастают штрафы за нарушения налогового законодательства в сделках с трансфертным ценообразованием. Например, если применить в контролируемой сделке между невзаимозависимыми лицами коммерческие или финансовые условия, не сопоставимые с условиями этой сделки, то будет взыскан штраф в полном размере «сэкономленного» таким образом налога, но не менее 500 тысяч рублей. Напомним, до сих пор нарушителей наказывали на 40% от недоплаченного налога, но не менее 30 тысяч рублей.
В 20 раз — с 5 до 100 тысяч рублей — вырос штраф за непредставление в установленный срок в налоговый орган уведомления о контролируемых сделках. Если вовремя не уведомить налоговиков об участии в международной группе компаний, штраф теперь составит 500 тысяч рублей за каждый факт нарушения (в 2023 году был 50 тысяч). А если задержаться со страновым отчетом, есть риск «попасть» на штраф размером в 1 млн рублей (в прошлом году риск был в 10 раз меньше).
С доходов всех удаленщиков (и налоговых резидентов, и нерезидентов РФ) удерживается 13% НДФЛ
С 1 января из зарплаты любого удаленного сотрудника, который работает по договору, удерживается НДФЛ по ставке 13% (если доход выше 5 миллионов рублей — то 650 тысяч рублей и 15%). При этом не делается различий между теми удаленщиками, которые живут в России, и теми, кто работает из-за рубежа. Таким образом, налоговым агентом для резидентов и нерезидентов теперь считается российский работодатель.
Напомним, в 2023 году ставка НДФЛ для удаленного сотрудника зависела от налогового резидентства и места работы, прописанного в договоре (если нерезидент работал в России — работодатель удерживал 30% НДФЛ; если нерезидент работал не в России — работодатель не платил за него НДФЛ; если резидент работал за рубежом — он сам платил НДФЛ по ставке 13%).
Новые формы отчетности
В 2024 году обновляются формы отчетов. Например:
— Расчет 6-НДФЛ: обновленную форму потребуется подать в отчетности за I квартал 2024 года. В ней детализирована информация об удержанных, перечисленных и возвращенных суммах НДФЛ. А из раздела 2 справки о доходах и налогах физического лица исключена строка «Сумма налога перечисленная».
— Декларацию 2-НДФЛ нужно будет подавать на новом бланке уже в отчете за 2023 год. В ней теперь учтены изменения по вычетам НДФЛ.
— Расчет по страховым взносам тоже с 1 января 2024 года действует в новой форме. В нем скорректированы и дополнены некоторые разделы, изменены штрихкоды, добавлены новые коды категории застрахованного лица. Сдать его нужно не позднее 25 января.
— Декларацию по УСН за 2023 год нужно будет подавать в новой форме (в нее внесены технические изменения). Не забудьте: организации на УСН должны сдать декларацию не позднее 25 марта, ИП — не позднее 25 апреля.
Отменяются сертификаты электронной подписи сотрудников организаций
С 1 сентября 2024 года больше нельзя будет использовать сертификаты электронной подписи сотрудников организаций. Их уже перестали выдавать — так что для тех, у кого срок действия таких сертификатов окончится до 1 сентября, переход на сертификат электронной подписи физлиц или МЧД (машиночитаемую доверенность) произойдет еще раньше.
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