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Обсуждение романа «Экземпляр» с писательницей Юлией Купор

15:00, 17.01.2024 Сюжет: Книжная полка «Реального времени»
Обсуждение романа «Экземпляр» с писательницей Юлией Купор
Фото: «Реальное время»

В новом выпуске «Книжной полки» литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова поговорит с писательницей Юлией Купор о ее романе «Экземпляр», который вышел в конце прошлого года в издательстве «Дом историй». «Экземпляр» — это смесь «Мастера и Маргариты» Булгакова, фильмов Дэвида Линча и сериала «Топи». Из этого выпуска вы узнаете, можно ли писать о русской хтони с юмором, что за город такой — Воскресенск-33, которого нет на картах, и почему мы все живем в этом мистическом городке.

Смотреть: YouTube, «ВКонтакте», RuTube

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».

Екатерина Петрова
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