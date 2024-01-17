Обсуждение романа «Экземпляр» с писательницей Юлией Купор
В новом выпуске «Книжной полки» литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова поговорит с писательницей Юлией Купор о ее романе «Экземпляр», который вышел в конце прошлого года в издательстве «Дом историй». «Экземпляр» — это смесь «Мастера и Маргариты» Булгакова, фильмов Дэвида Линча и сериала «Топи». Из этого выпуска вы узнаете, можно ли писать о русской хтони с юмором, что за город такой — Воскресенск-33, которого нет на картах, и почему мы все живем в этом мистическом городке.
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Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».
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