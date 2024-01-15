Болельщики «Нефтехимика» выиграли путевку в Дом полимеров СИБУРа на ВДНХ

Тематический матч «Между нами химия» собрал на «Нефтехим-Арене» тысячи болельщиков

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Сказочные персонажи, аниматоры, подарки, забег в полиэтиленовых мешках, нефтехимическое шоу, мастер-классы и розыгрыш путешествия на двоих в Дом полимеров СИБУРа в Москве — такая насыщенная программа ждала болельщиков матча «Ак Барс» — «Нефтехимик» в минувшее воскресенье в ледовом дворце «Нефтехим-Арена». Татарстанское дерби под тематикой «Между нами химия» прошло при поддержке нижнекамского предприятия СИБУРа. Кто стал счастливым обладателем путевки на ВДНХ — в репортаже «Реального времени».

«Особые матчи в истории»

— Матчи между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом» — это особые матчи в истории нашего календаря, города и республики. Они приковывают внимание всех жителей Татарстана, — до начала игры признался журналистам генеральный директор хоккейного клуба «Нефтехимик» Игорь Ларионов.

По его словам, подготовка к таким играм идет особенная. Поэтому первое в этом году татарстанское дерби было решено провести под тематикой «Между нами химия».

Матчи между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом» — это особые матчи в истории нашего календаря. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Это химия между клубами, жителями, компаниями, фанатами. Сегодня в фойе пройдет настоящий праздник. Помимо хоккея, болельщики узнают об особенностях происхождения химических реакций, утилизации пластика. Смогут принять участие в мастер-классах и различных викторинах, — добавил он.

Атмосфера праздника чувствовалась уже при входе в ледовый дворец. На первом этаже болельщиков встречали сказочные персонажи Гринч, Олененок и звезда химического мира — Дмитрий Менделеев. Каждый желающий мог сделать яркое фото на память. Основное же действо развернулось на втором этаже. До начала матча гости могли принять участие в забеге в полиэтиленовых мешках и своими глазами увидеть чудеса химии — нефтехимическое шоу.

Атмосфера праздника чувствовалась уже при входе в ледовый дворец. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— У нас сегодня матч проходит под эгидой «Между нами химия». Мы вместе со зрителями проводим различные эксперименты. Я подробно объясняю и показываю болельщикам, что такое сухой лед. Это замороженный углекислый газ, имеющий температуру -79 градусов и обладающий интересными свойствами. Так, например, при погружении в теплую воду он начинает быстро переходить в газообразное состояние. А еще можно добавлять сухой лед внутрь мыльного раствора — получается настоящая мыльная каша, которая еще и горит, — рассказала организатор химического шоу Аделя Кабанова.

Болельщик «Нефтехимика» школьник Даниил Иванов не скрывал своего восторга во время просмотра шоу: «Это очень познавательно и интересно. Не знал, что химия может быть такой завораживающей».

Болельщики своими глазами могли увидеть чудеса химии — нефтехимическое шоу. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Мама Даниила Светлана призналась, что была приятно удивлена такой масштабной развлекательной программой: «Мы всегда стараемся пораньше приехать, чтобы принять участие в активностях. Нам все очень нравится. Мы уже сфотографировались с Гринчем, сейчас знакомимся с удивительной наукой химией».

Без подарков никто не остался

Кроме этого, за час до начала матча и в перерывах между периодами зрители играли в викторину на знания химии и хоккея, проявили мастерство в надувании самых больших в мире пузырей и жвачки, поучаствовали в креативных мастер-классах с использованием гранул пластика.

— Наш мастер-класс пользуется большой популярностью. Буквально за час мы изготовили более ста эксклюзивных брелоков. Внутри каждого находится елочка из пластика и настоящие гранулы пластика. Радует, что болельщики у нас очень активные. Многие были удивлены, что все это изготовлено из пластика, — отметила организатор мастер-класса Светлана Грибановская.

За час до начала матча и в перерывах между периодами зрители играли в викторину и участвовали в мастер-классах. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Большой популярностью пользовался конкурс «Определи на ощупь». С закрытыми глазами необходимо было угадать, что находится в тарелке — каучук или пластик.

— Забавный конкурс, очень повеселил. Мне достался каучук, я был уверен, что это свеча. Сегодня для нас организовали настоящий праздник. Теперь мы приходим не только матч посмотреть, но и поучаствовать в конкурсах, викторинах. Спасибо всем большое за подаренное настроение, — с улыбкой сказал Максим Давыдов.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Впрочем, без подарков в этот день никто не остался. В списке призов — брендированные свитшоты, билеты на матч, календари, фирменные шайбы и плакаты с автографами любимой команды, главный приз — поездка в Москву, в центр нефтехимии России — Дом полимеров СИБУРа.

— Традиционно на льду между двумя татарстанскими командами возникает особая химия. Сегодня мы решили, что этот матч должен стать нефтехимическим. Мы его назвали «Между нами химия». Болельщики могут поучаствовать в различных активностях, увидеть нефтехимическое шоу, потрогать своими руками каучук и пластик. А также выиграть главный приз — поездку в Дом полимеров в Москву. Это образовательно-выставочное пространство СИБУРа на ВДНХ, где любой желающий может познакомиться с деятельностью компании, послушать шум заводов, познакомится с нефтехимической отраслью — подчеркнул Ранис Халилов, руководитель коммуникаций и брендинга «Нижнекамскнефтехима».

Розыгрыш главного приза прошел во время третьего периода. Счастливчик был определен случайным образом — зрители сами назвали цифры, обозначающие сектор, ряд и место. Победителем розыгрыша стала активная болельщица местной команды — Лейсан Софина.

Реклама ПАО «Нижнекамскнефтехим». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— У нас с супругом есть абонемент на все матчи, мы стараемся не пропускать ни одну игру. Болеем всей душой за «Нефтехимик». До сих пор не верится, что мы выиграли поездку в Москву. Спасибо большое за возможность побывать в Доме полимеров. Мечты сбываются, — не скрывая радости, сказала она.

Татарстанское дерби же завершилось минимальной победой гостей со счетом 1:0. Автором единственной заброшенной шайбы стал нападающий казанцев Дмитрий Кагарлицкий, отличившийся в первые минуты матча.

