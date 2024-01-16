Назиб Жиганов как автор песен

А не только опер, балетов и симфоний

Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

Вчера, 15 января (по новому стилю), исполнилось бы 113 лет Назибу Жиганову. Глава Союза композиторов и консерватории, художественный руководитель Татарского театра оперы и балета в первую очередь ассоциируется с произведениями крупных форм — операми, симфониями и балетами. А мы послушаем его песни.



Министр музыки



Жиганов родился в Уральске, вырос в детдоме, а в Казани впервые оказался в 17 лет, здесь жила его сестра Фаиза. Он не смог поступить в Восточный музыкальный техникум и начал учиться в Областном музыкальном техникуме, откуда перешел на третий курс Московской консерватории. Его Первой симфонией открывалась филармония Татарской АССР, дипломной оперой «Качкын» — театр оперы и балета. В 1939-м он организовал Союз композиторов республики (в 1977-м на посту председателя его сменил Мирсаид Яруллин, с 1989-го Союзом композиторов руководил Рашид Калимуллин). Жиганов инициировал создание в Казани консерватории, которую он возглавил в 1945-м и был ректором до своей смерти в 1988-м. Все это было сделано, не считая работы в различных комитетах и Верховном Совете ТАССР.

В одной из статей его называют «министром музыки». Жиганов написал восемь опер, три балета и 16 симфоний. Умер он после концертного исполнения новой редакции оперы «Джалиль» на Днях литературы и искусства Татарии в Башкирской АССР.





Современные, народные



При этом Жиганов писал песни и делал обработки народных произведений, сочинял небольшие вещицы. К примеру, планируя оперу о Тукае, он написал романс на его стихи «Валлаһи».

Изданы «Симфонические песни» (1965) композитора. Некоторые из них были выпущены фирмой «Мелодия» в 1987 году (одну сторону пластинки занимает Девятая симфония). Исполняет их симфонический оркестр СССР под управлением Фуата Мансурова. Среди них звучит популярная песня «Рамай». Рецензия на пластинку гласит: «Самые разнообразные приемы тематического развития, хроматические гармонии, внезапные модуляции, имитационная и контрастная полифония, сложные тембровые сочетания — богатый арсенал выразительных средств используется естественно, без всякого насилия над природой пентатонической народной мелодии, заставляя ее звучать современно, «по сегодняшнему».

Песни Жиганова того периода широко известны. Например, «Сиреньнәр хуш ис тарата» («Вновь запахло сиренью») он написал на стихи Ахмеда Ерикея в 1956 году. В 1970-е ее переигрывал ВИА «Сайяр» в узнаваемой фанковой манере. Произведения Жиганова по аналогии с его крупными произведениями ожидаешь услышать в масштабных аранжировках, но они поддаются осмыслению и в поп-ключе.

В 1964-м появилась «Зарыгу» («Ожидание») на слова Роберта Ахметзянова — здесь можно услышать русский вариант, причем в исполнении Венеры Ганеевой. В современной аранжировке на «Үзгәреш җиле» ее пела Зарина Вильданова, которая также исполнила, вот совпадение, и песню про сирень.

Вообще, у Жиганова есть и другая песня о кустарниках из семейства маслиновых — это «Өзелгәнсең сиреннән» (Сибгат Хаким). Последнюю, к примеру, поет сейчас Алсу Абульханова, а раньше исполнял Ильхам Шакиров.



Пьесы для Светланы и антиядерный гимн



В 1966-м появилась композиция «Җир йөзендә әкият бар» («Живут на свете сказки») на слова Марата Тазетдинова. Сначала был русский текст, который перевел Гусман Ахметзянов, он также занимался казахской песней «Әниемә», популярной в исполнении Флеры Сулеймановой. В записи ее сохранила Римма Ибрагимова в альбоме «Уйлану» с запоминающимся риффом на клавишных (играет ансамбль Вадима Усманова). Эта песня о Хиросиме и бумажных журавликах.

Наконец, известно, что когда дочь Жиганова Светлана заявила родителям, что не будет играть на рояле, потому что это не для маленьких детей, он специально для нее написал несколько пьес: «Колыбельная», «Марш кукол» и «Танец медвежонка».

А это значит, что фигура главы республиканского союза исключительно масштабна, и у него найдется что послушать даже тем, кто далек от мира симфонической музыки.

