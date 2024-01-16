Ольга Камардина: «Концерт Scorpions в Казани расширил мои музыкальные горизонты»

Во время своего самого первого визита в Казань почти 20 лет назад рок-музыканты всемирно известной группы играли голодными, остались неузнанными и сбежали от фанатов

Фото: realnoevremya.ru

10 января на 62-м году ушел из жизни знаменитый экс-барабанщик всемирно известной группы Scorpions Джеймс Коттак. Он был частью легендарного коллектива 10 лет — с 1996 по 2016 год, а еще он играл на том самом легендарном концерте «скорпов» в Казани, посвященном 1000-летию города. О том, как готовились к нему музыканты, личном знакомстве и работе с мировыми звездами, а также о долгоиграющем эффекте первого впечатления в колонке для «Реального времени» рассказала пресс-атташе казанского ватерпольного клуба «Синтез» Ольга Камардина.



В минувшую среду умер Джеймс Коттак — бывший барабанщик Scorpions. Прочитала об этом в «Реальном времени» и сразу вспомнила первый приезд «скорпов» в Казань в 2005-м, в год тысячелетия. И первый концерт. Он был, по-моему, 29 августа, потому что 30-го они поехали на праздник, который проходил на Центральном стадионе. Сидели там на обычной трибуне, их мало кто узнавал.

А сам концерт вызвал большой ажиотаж не только в Татарстане, но и вообще в стране. Люди приезжали из других регионов. Проходил он на только что построенной «Татнефть Арене». Кажется, тогда она называлась по-другому (Ледовый дворец спорта «Казань-1000», — прим. ред.). Работать с ними пригласили спонтанно. На тот момент я только-только окончила вуз и работала переводчиком на спортивных мероприятиях.

Я очень волновалась, не только потому, что не знала и не слушала их никогда, я на первом концерте в жизни подобного формата была, но и не особо владела английскими музыкальными терминами. А я же выпускница факультета иностранных языков! Боже, Боже, какая ответственность!

На самом деле, не так сложно, все получилось. Впоследствии в карьере гораздо более серьезные вызовы случались.

Первое, что запомнилось, — их доброжелательность. Очень вежливо со всеми общались, здоровались. Со мной мило кокетничал поляк Павел (бас-гитарист Павел Мончивода, — прим. ред.). Он на аккордеоне еще умеет играть. Мы что-то похожее обсуждали. А я в то время работала в ватерпольной команде «Синтез» (собственно, до сих пор с ними), которая дебютировала в тот год в Лиге чемпионов в Польше. Так вот я его очень удивила, выспрашивая про неизвестный мне город Лодзь. Я у него спрашивала: «А что это за город такой? У меня команда туда едет играть».

Ему, наверное, это было в диковинку. Какая-то маленькая девочка рассказывает про непонятное для обычного человека водное поло.

Ольга Камардина перед знакомством со Scorpions. предоставлено realnoevremya.ru Ольгой Камардиной

Когда прошла первая репетиция, «скорпы» попросили заказать им еды. У них в гримерке стояли только какие-то фрукты. Вся их команда уехала в «Сытого папу», а они отказались куда-то ехать и остались готовиться к концерту, настраивать аппаратуру, инструменты. Попросили пиццу. Не помню, где именно заказали еду, на тот момент пиццерий по пальцам одной руки пересчитать можно было, но везли очень долго. Они спрашивали периодически, говорили: «Мы кушать хотим».

В итоге привезли за 10 минут до концерта уже. Они ругались, но есть за такое время до выступления отказались. Играли голодными. Во время пресс-подхода, который был до концерта, ни словом, ни жестом, ни выражением лица не выразили недовольства. Я переводила: «Как Казань?» — «Все отлично!» Настоящие профессионалы!

А концерт был долгий, часа два, наверное. Играли композиции из альбома Moment of Glory. В этом альбоме самые удачные песни были. Наиболее популярные. На самом деле на тот момент я в их музыке не разбиралась, не была фанаткой. Это потом я поняла, что качественная музыка и отличный звук был. Сейчас, уже побывав на других концертах и сравнивая, я понимаю, что они большое внимание уделяли качеству. Это было шоу, на котором все было на очень высоком уровне.

После концерта их ждали фанаты. У служебного входа.

Какой-то мальчишка стоял два часа, разговорились. Приехал из Новосибирска ради автографа. Ждал два часа. А они уехали раньше. Они же опытные в этом плане были. Концерт закончился, а они сразу же с другого входа вышли. А люди ждали, ждали. Потом расходиться начали. А этот постоянно подходил и спрашивал: «Ну что, они уехали?» А я знаю, что они уехали, но сказать и расстроить человека… Он кого-то еще ходил спрашивал. Мне его стало очень жалко. У меня были две карточки с подписью «скорпов». Одну отдала ему. А он просил еще один живой автограф на спичечном коробке: «Вы мне хотя бы подпишите его». Но я сказала: «Я могу только написать Scorpions, я не буду за них подпись ставить».

предоставлено realnoevremya.ru Ольгой Камардиной

Я не стала фанаткой Scorpions. Но этот концерт определенно расширил мои музыкальные горизонты, и определенную лепту в развитие мое они внесли. После того как я побывала там, у меня действительно, как говорится, «заело» песню Hurricane («Ураган»). Слушала какое-то время.

