Бывший барабанщик Scorpions Джеймс Коттак умер в возрасте 61 года

Знаменитый немецкий рок-музыкант, экс-барабанщик группы Scorpions Джеймс Коттак скончался в возрасте 61 года. Он был частью легендарного коллектива с 1996 по 2016 год. Об этом пишет TMZ.

Дочь Джеймса Коттака Тоби сообщила о том, что ее отец скончался утром во вторник в Луисвилле, штат Кентукки. Причины смерти пока не разглашаются.



Джеймс Коттак наиболее известен как участник хард-рок-группы Scorpions, в которой он играл с 1996 года и был самым долгоживущим участником до своего увольнения в 2016 году из-за проблем с алкоголем.

До этого он был хорошо известен как оригинальный барабанщик группы Kingdom Come, которая оказала значительное влияние на музыку в стиле Led Zeppelin в 80-х годах.

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