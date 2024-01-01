Занимательные татарские песни, которые можно слушать в Новый год

Про снег, надежду и любовь

Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

В новогодние каникулы принято слушать песни и ставить любимые. Представляем список с очевидными и занятными песнями для этих затяжных каникул: потанцевать, погрустить, повспоминать, отдохнуть, наконец. От Зайнап и Зуфара до Энже и СуперАлисы.

Елка, которая рядом

Как мы писали в прошлом году, хитов про Новый год на татарском языке не так-то и много. Самую известную, со словами «Елка, елка, мы тебя ждали, тосковали весь год. Ты еще красивей нарядилась на этот раз», написали пролетарский поэт Сахаб Урайский и бывший шофер Исмай Шамсутдинов. У этой песни есть, в частности, вариация на тему старинной мелодии «Карабай», где за электронику отвечают маститый башкирский композитор Марат Татурас и саунд-продюсер из Нидерландов Михиль Холландерз, а поет наша Зарина Вильданова. А в качестве контрастного душа — осовремененный в контексте нашей эстрады ремикс от Ильсии Бадретдиновой.

И, в целом, раньше новогодняя тематика как будто больше присутствовала в детских композициях. Поэтому мы включили в плейлист песню «Яңа ел карлары» («Снег Нового года»), с достаточно атональным пением вокального ансамбля «Зифа». Вспомним утренники!

Снег веселит? Он же для грусти!

Вообще, большинство современных песен к новому году почему-то предполагают бесконечное веселье. Скажем, Салават Фатхутдинов в «Карлар ява» бодро рассказывает о том, что он разделен с возлюбленной: «Снег идет тихо, душа к тебе стремится, лети, лети, лети, лети, приходи, милая ко мне».



А вот схожие слова и другое настроение: «Яна ел вальсы» сейчас напевает атлет и гитарист Ильнар Шарафутдинов. Известна песня стала благодаря семейному дуэту Зуфара Билалова и Зайнап Фархетдиновой: «Идут снега, идут снега, вихрем по округе, не снега, печаль идет, грусть заронила в мое сердце».



У Алсу Хисамиевой все так же «Карлар ява тын гына», но это уже сложное переживание: «Снег идет тихо на холодную землю. Осталось только рассказывать, тоскуя, о красивом лете».

Еще одна странная современная традиция — играть праздничные песни с непременным битом. Вот Зиннур Нурмухаметов исполняет «Җаныем, бәгырем» («Душа моя, милая») под баян, хотя в его репертуаре обычно ценятся задорные песни под оркестр. Но в этом тоже есть логика, поскольку в Новый год многие из нас возвращаются к родственникам в деревню: «Хожу во дворе, выпадет снег, убираю, кроме тебя, не находя радости. Душа моя, милая, хожу, грущу».

Вспомнить и присвоить

Новый год — праздник ностальгический. Поэтому завершают наш плейлист два противоположных по концепту трека. Это песня певицы Энже, чья яркая, но короткая карьера — один из символов татарской эстрады 90-х. Юный голос, подкрепленный аранжировками Оскара Усманова, звучит так, что его можно ставить в ремейки «Чародеев». Странно, что их до сих пор не сняли. Получилось бы занятно: молодая научная сотрудница превращается из «сихерче кыз» в «убырлы карчык».

А последний трек — это один из немного забытых треков единственного альбома певицы СуперАлисы. Пионер татарского электроклэша часто брала свое там, где видела свое, а в этой вещице Алиса Шамилевна переосмыслила хит ABBA «Happy New Year». Привет всем караоке-барам города.