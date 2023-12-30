Подарки для курсантов Татарстанского кадетского корпуса
В канун Нового года представители АО «ТАИФ-НК» по традиции заглянули на елку в подшефный Татарстанский кадетский корпус. Приехали с поздравлениями, а попали на торжественную линейку. Подробности — в материале «Реального времени».
В гости с подарками
Для нефтепереработчиков стало уже доброй традицией поздравлять курсантов с каждым наступающим Новым годом.
— Нас связывает многолетняя дружба! Каждый год, в преддверии очень значимых мероприятий мы приезжаем в ваше учебное заведение, чтобы поблагодарить вас за ваши успехи и поздравить с праздником! С наступающим Новым годом, желаем вам свершения большого чуда и волшебного настроения, невероятного счастья и большой удачи на весь следующий год. В течение этого года вы снова продемонстрировали высокий уровень ответственности и усердия в учебе. Ваши достижения и прогресс не могут нас не радовать. И в этом, конечно же, большая заслуга ваших педагогов, — отметил со сцены помощник генерального директора компании Владимир Гатунок.
Давняя дружба
Нефтепереработчики уже много лет шефствуют над кадетским корпусом. И подарки — только малая часть поддержки. С 2018 года в кадетском корпусе телефоны под запретом. Кадеты могут черпать информацию только из книг или на занятиях, через интернет с компьютеров. Преподаватели уверены: это только на пользу. Воспитанники вновь полюбили читать книги. Причем настолько, что потребовалось обновить библиотечный фонд. Старые друзья пришли на помощь.
Оказались рядом и в феврале 2023-го, когда обновлялась оргтехника. Потому и хорошие отметки, и успехи кадетов на конкурсах и форумах, по заверению директора учреждения Ирины Плаксиной, — это общее достижение: самих воспитанников, преподавателей и друзей Кадетского корпуса.
Одна из недавних ярких побед — выступление нынешнего выпускника Михаила Матерова на международном военно-техническом форуме «Армия-23». В августе текущего года в Москве курсант достойно представил Татарстанский кадетский корпус. В условиях высокой конкуренции исследование Матерова по расходу топлива ракетным двигателем было оценено серебряной наградой.
— За победу мне дали сертификат на приобретение патента. Очень благодарен, что у нас есть такие верные друзья, которые помогли мне осуществить мечту, — отметил герой.
К слову, о героях
В Татарстанском кадетском корпусе существует своя — профессиональная Олимпиада: курсанты и целые взводы соревнуются за право называться «Лидер героев». Лучших из лучших по результатам первого учебного полугодия награждали как раз в преддверии Нового 2024 года.
Первыми свои дипломы получили победители соревнований по огневой подготовке. В этом году турнир был посвящен памяти выпускника татарстанского кадетского корпуса им. Героя Советского Союза Гани Сафиуллина — Шавката Маняпова. Ребята показали отличные результаты по стрельбе из пневматической винтовки. Причем оценивались не личные достижения, а общий результат класса.
В личном же первенстве кадеты показали отличные результаты в разных видах спорта: подтягивании, прыжке с места, челночном беге, сборке и разборке автомата, снаряжении автоматного магазина. Ирина Плаксина отмечает:
— Результаты наших кадетов радуют каждый год. При поступлении в военное училище по нормативу нужно суметь подтянуться 30 раз. А у нас уже ученики 7-х, 8-х и 9-х классов почти выполняют норматив.
Дисциплина, порядок, чистота, высокие результаты в учебе и полная взаимоподдержка — залог успеха в командных зачетах. И с этим в кадетском корпусе все в полном порядке.
А впереди еще новогодний вечер. Парням вновь предстоит блеснуть успехами. Но и на этот раз они обязательно покажут, что кадеты хорошо ладят не только с учебой, спортом и оружием, но еще и прекрасно поют и танцуют.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым