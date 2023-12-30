Подарки для курсантов Татарстанского кадетского корпуса

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

В канун Нового года представители АО «ТАИФ-НК» по традиции заглянули на елку в подшефный Татарстанский кадетский корпус. Приехали с поздравлениями, а попали на торжественную линейку. Подробности — в материале «Реального времени».



В гости с подарками

Для нефтепереработчиков стало уже доброй традицией поздравлять курсантов с каждым наступающим Новым годом.

Для нефтепереработчиков стало уже доброй традицией поздравлять курсантов с каждым наступающим Новым годом. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

— Нас связывает многолетняя дружба! Каждый год, в преддверии очень значимых мероприятий мы приезжаем в ваше учебное заведение, чтобы поблагодарить вас за ваши успехи и поздравить с праздником! С наступающим Новым годом, желаем вам свершения большого чуда и волшебного настроения, невероятного счастья и большой удачи на весь следующий год. В течение этого года вы снова продемонстрировали высокий уровень ответственности и усердия в учебе. Ваши достижения и прогресс не могут нас не радовать. И в этом, конечно же, большая заслуга ваших педагогов, — отметил со сцены помощник генерального директора компании Владимир Гатунок.



Давняя дружба

Нефтепереработчики уже много лет шефствуют над кадетским корпусом. И подарки — только малая часть поддержки. С 2018 года в кадетском корпусе телефоны под запретом. Кадеты могут черпать информацию только из книг или на занятиях, через интернет с компьютеров. Преподаватели уверены: это только на пользу. Воспитанники вновь полюбили читать книги. Причем настолько, что потребовалось обновить библиотечный фонд. Старые друзья пришли на помощь.

Воспитанники вновь полюбили читать книги. Причем настолько, что потребовалось обновить библиотечный фонд. Татьяна Морозова/realnoevremya.ru

Оказались рядом и в феврале 2023-го, когда обновлялась оргтехника. Потому и хорошие отметки, и успехи кадетов на конкурсах и форумах, по заверению директора учреждения Ирины Плаксиной, — это общее достижение: самих воспитанников, преподавателей и друзей Кадетского корпуса.

Оказались рядом и в феврале 2023-го, когда обновлялась оргтехника. Потому и хорошие отметки, и успехи кадетов на конкурсах и форумах — это общее достижение. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

Одна из недавних ярких побед — выступление нынешнего выпускника Михаила Матерова на международном военно-техническом форуме «Армия-23». В августе текущего года в Москве курсант достойно представил Татарстанский кадетский корпус. В условиях высокой конкуренции исследование Матерова по расходу топлива ракетным двигателем было оценено серебряной наградой.

Одна из недавних ярких побед — выступление нынешнего выпускника Михаила Матерова. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

— За победу мне дали сертификат на приобретение патента. Очень благодарен, что у нас есть такие верные друзья, которые помогли мне осуществить мечту, — отметил герой.



К слову, о героях



В Татарстанском кадетском корпусе существует своя — профессиональная Олимпиада: курсанты и целые взводы соревнуются за право называться «Лидер героев». Лучших из лучших по результатам первого учебного полугодия награждали как раз в преддверии Нового 2024 года.

В кадетском корпусе существует своя Олимпиада: курсанты и целые взводы соревнуются за право называться «Лидер героев». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

Первыми свои дипломы получили победители соревнований по огневой подготовке. В этом году турнир был посвящен памяти выпускника татарстанского кадетского корпуса им. Героя Советского Союза Гани Сафиуллина — Шавката Маняпова. Ребята показали отличные результаты по стрельбе из пневматической винтовки. Причем оценивались не личные достижения, а общий результат класса.



В личном же первенстве кадеты показали отличные результаты в разных видах спорта: подтягивании, прыжке с места, челночном беге, сборке и разборке автомата, снаряжении автоматного магазина. Ирина Плаксина отмечает:

— Результаты наших кадетов радуют каждый год. При поступлении в военное училище по нормативу нужно суметь подтянуться 30 раз. А у нас уже ученики 7-х, 8-х и 9-х классов почти выполняют норматив.

В личном же первенстве кадеты показали отличные результаты в разных видах спорта. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

Дисциплина, порядок, чистота, высокие результаты в учебе и полная взаимоподдержка — залог успеха в командных зачетах. И с этим в кадетском корпусе все в полном порядке.

А впереди еще новогодний вечер. Парням вновь предстоит блеснуть успехами. Но и на этот раз они обязательно покажут, что кадеты хорошо ладят не только с учебой, спортом и оружием, но еще и прекрасно поют и танцуют.

