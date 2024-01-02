Куда пойти в Казани 3 января

Шурале, Красная Шапочка, Александр Македонский, Золушка и лыжники

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Если вы еще не составили чек-лист того, что обязательно нужно успеть сделать в новогодние праздники, то можете не утруждать себя. «Реальное время» подготовило подробный гид о мероприятиях в Казани на 3 января.

Выставка «Легенда о Беловодье»

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Музее истории Свияжска проходит межрегиональная выставка «Легенда о Беловодье». Эта легенда появилась в начале XIX века, она представляет из себя старообрядческую интерпретацию мифов о «далеких землях» и «золотом веке», широко известных в разных культурах мира. Легенда воплощает идею о благословенной стране, рае на земле, куда не дотянулись грехи и где сохранилось «истинное» священство до периода раскола Русской православной церкви в XVII веке. Такие места могли быть где угодно: за морями, горами, лесами или на островах. Однако они всегда находились «за той горой» или «на том берегу». Беловодье, где «белое» символизирует чистоту и святость, представляет собой лишь один из аспектов этого загадочного ментального пространства. Создание выставки, воплощающей этот сложный ментальный сюжет, представляло собой настоящий вызов для музейных кураторов. Вместо наличия настоящих артефактов, пришлось использовать местные материалы. Экспозиция рассказывает историю старообрядческого сообщества Приморья, прослеживая его судьбу на протяжении трех веков.

Где: Музей истории Свияжска

Когда: 9.00—16.30

Представление «Новый год с Шурале!»

realnoevremya.ru/«Реальное время» (архив)

Главным событием в программе станет интерактивный новогодний квест, проводимый лично Шурале. Вместе с этим мифическим персонажем вы отправитесь в захватывающее приключение, исследуя удивительную экспозицию музея. Квест обещает множество игр и заданий, которые подарят участникам веселые воспоминания. Не обойдется и без традиционного новогоднего хоровода вокруг елки. Веселые конкурсы и танцы с Кыш Бабаем станут отличным завершением праздничной программы.

Где: Литературный музей Габдуллы Тукая

Когда: 10.00, 12.00, 14.00

Спектакль «Красная Шапочка»

realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

«Красная Шапочка» — музыкальная сказка в двух действиях, в ней сочетаются вокал и живое музыкальное сопровождение. Спектакль впервые представили в декабре 2001 года. Это два часа насыщенного и захватывающего опыта для зрителя. Идея создания шоу на основе классической сказки «Красная Шапочка» с использованием современной музыки и динамичных танцев полностью оправдала ожидания. Сочетание элементов шоу, современной музыки и классической сказочной темы делает этот спектакль привлекательным для широкой аудитории.

Где: Театр им. В.И. Качалова

Когда: 11.00

Утренник на открытом воздухе

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Завтра, 3 января, во многих парках и скверах города пройдут утренники под открытым небом. Здесь каждый маленький артист получит возможность засиять на сцене, представив свой номер и встретив главного героя новогодней сказки — Деда Мороза. Дети смогут поделиться своими творческими достижениями, а зрители будут наслаждаться номерами, созданными маленькими талантами. Утренники станут настоящими островками волшебства, где каждый ребенок ощутит себя героем сказки, а каждый взрослый найдет радость в счастье своего малыша.

Где: парк им. Урицкого, парки у ДК им. Саид-Галиева, театра кукол «Экият», «Крылья Советов», парк им. Тинчурина, Сад Рыбака, «Сосновая роща», «Ак Чәчәкләр», «Светлая долина», Горкинско-Ометьевский лес, «Калейдоскоп», сквер Аксенова и входная группа лесопарка «Дубрава».

Когда: 11.00

Лыжная экскурсия

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В этом зимнем сезоне команда Стратегии развития Казанки запускает уникальную программу экопросвещения под названием «Горожанин-ученый». На протяжении серии мероприятий жители города будут иметь возможность погрузиться в мир экологии, особенностей сохранения реки и общей экосистемы города. Первым событием программы станет лыжная экскурсия, организованная городской лабораторией. Эта увлекательная поездка на лыжах станет отличным способом сочетания активного отдыха и образовательного опыта. Участники не только насладятся зимней красотой природы вдоль Казанки, но и получат ценные знания об экологическом состоянии города. Эксперты и гиды расскажут об уникальных чертах реки, ее истории и роли в формировании городской экосистемы. Участники узнают о текущих проектах и инициативах, направленных на сохранение и улучшение экологии города.

Где: парк Савиновский (у шлагбаума на пересечении улиц Чуйкова и Гаврилова)

Когда: 11.00—12.30

Инклюзивный мастер-класс по созданию новогодней композиции из живых цветов

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Зимнюю красоту можно наблюдать на улице или создать ее самим на мастер-классе по созданию новогодней композиции из живых цветов. Вас ждет знакомство с техниками работы с живыми растениями и создания эффектных новогодних композиций. Опытные флористы поделятся тайнами успешного сочетания различных цветов, форм и текстур, чтобы композиция стала настоящим произведением искусства. Каждый участник сможет самостоятельно создать свою уникальную композицию под руководством профессионалов. Все необходимые материалы вам предоставят: свежие цветы, декоративные элементы, горшки и инструменты. Кроме того, вы получите полезные советы по уходу за живыми цветами, чтобы композиция радовала вас не только во время праздников, но и долгое время после. Занятие проводится для глухих и слабослышащих участников с участием переводчика русского жестового языка.

Где: мастерская на бульваре «Ак Чәчәкләр»

Когда: 13.00

Новогодняя интерактивная программа по выставке «Александр Македонский. Путь на Восток»

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Выставка «Александр Македонский. Путь на Восток» от Государственного Эрмитажа — это путешествие по времени и культуре. Экспозиция охватывает период с IV века до н. э. и до конца XIX столетия, представляет множество артефактов, включая археологические находки, живопись, оружие, скульптуру, ювелирное искусство и монеты. Посетители получат новые знания о великих временах. Интерактивная карта покажет виртуальный путь Александра Македонского и города, где он побывал. Особое внимание стоит обратить на шестиметровое копье, которое можно не только рассмотреть, но и поднять, ощутив его величие. Ароматы древних цивилизаций создают атмосферу времен великого завоевателя. Посетители выставки смогут залезть в огромную бочку, представляющую жилище Диогена, и узнать его историю. Кроме этого, можно будет собрать пазл с изображением Македонского и царя Дария, а также примерить на себя роль археолога.

Где: Центр «Эрмитаж-Казань»

Когда: 14.00

Выставка «Извини, извини»

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Это дебютная выставка художницы из Казани Нурии Нургалиевой. В своем творчестве Нурия исследует влияние внутренних эмоций, настроений и даже агрессивности на внешний облик человеческого тела. Художница использует разнообразные методы, включая иллюстрации и плоское цифровое изображение. Она рассматривает историю живописи как постоянный поток образов и шаблонов, окружающих нас повсюду. Выставка представляет собой увлекательную инсталляцию — комнату, лишенную входной двери, где личное переходит в общественное. В рамках этого проекта Нурия создала комнату «незнакомки», современную версию Золушки, в которой ее личные вещи и произведения искусства становятся неотъемлемой частью интерьера. Это пространство служит площадкой для исследования темы ухода, скрытых историй и стремления к мечтам.

Где: Центр современной культуры «Смена»

Когда: 14.30, 17.30

А также в этот день можно будет посетить

в 15.00 — детский кукольник в парке у театра кукол «Экият»;

с 17.00 до 19.00 — новогоднее представление у главной елки рядом с Центром семьи «Казан».