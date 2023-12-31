День в истории 31 декабря: 5 лет трагедии в Магнитогорске, юбилей ректора КГМУ, новогодняя ночь
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 28 декабря 2023 года
31 декабря в Казани пройдут новогодние гулянья в парке «Черное озеро» и у Центра семьи «Казан». Пять лет назад произошел взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске, в результате чего погибли 39 человек, 24 года назад Борис Ельцин добровольно сложил с себя полномочия президента России, 55 лет назад прошел первый в мире полет сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Новогодние гулянья в казанском парке «Черное озеро». Начало в 19.00.
- Новогодняя ночь и у Центра семьи «Казан». Начало в 21.00
Кто родился: Алексей Созинов и Артем Прокофьев
- 1902 — народная артистка РСФСР и ТАССР Фатима Ильская. Она стояла у истоков профессионального татарского театра. С 1923 по 1983 год служила в Татарском государственном академическом театре им. Г. Камала.
- 1935 — король Саудовской Аравии с 2015 года Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.
- 1937 — актер, режиссер, двукратный лауреат премии «Оскар» Энтони Хопкинс.
- 1963 — ректор Казанского государственного медицинского университета Алексей Созинов.
- 1973 — российский артист балета и педагог, народный артист России Николай Цискаридзе.
- 1979 — заслуженная артистка Башкирии и Татарстана Василя Фаттахова. Известна как исполнительница песни «Туган як».
- 1983 — экс-депутат Госсовета РТ, депутат Госдумы Артем Прокофьев.
- 1985 — заместитель председателя правления Всероссийского движения детей и молодежи Марат Закиров.
Кто скончался: создатель Ту-160 Валентин Близнюк, Папа Римский на покое Бенедикт XVI
- 2016 — создатель диснеевского олененка Бэмби Тайрус Вонг.
- 2019 — руководитель рабoт по созданию сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160 Валентин Близнюк.
- 2022 — Папа Римский на покое Бенедикт XVI. Он занимал престол с 2005 по 2013 год.
Праздники
- День солидарности азербайджанцев мира. Появился 16 декабря 1991 года. Его объявил общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев. В 1993 году дата стала национальным праздником всего азербайджанского народа. Она выбрана в связи с тем, что 31 декабря 1989 года в Стамбуле открылся первый в истории Всемирный Конгресс азербайджанцев.
События в истории: началась эпидемия бубонной и легочной чумы, найдено одно из семи чудес света античного мира
- 1347 — в Европе началась самая тяжелая эпидемия бубонной и легочной чумы, длившаяся 4 года.
- 1869 — найдены руины храма Артемиды Эфесской. Храм является одним из семи чудес света античного мира. Руины обнаружил английский архитектор, инженер и археолог-любитель Джон Вуд.
- 1898 — в России открылась первая междугородняя телефонная линия Санкт-Петербург — Москва.
- 1943 — Житомир окончательно освобожден от немецко-фашистских захватчиков.
- 1968 — первый в мире полет сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144.
- 1992 — Чехословакия перестала существовать как единая федеративная республика. Она разделилась на две самостоятельные республики — Чешскую и Словацкую.
- 1994 — во время Первой чеченской войны начался штурм Грозного.
- 1999 — Борис Ельцин добровольно сложил с себя полномочия президента Российской Федерации и передал их тогдашнему председателю правительства Владимиру Путину.
- 1999 — Кабмин Татарстана образовал Центральный государственный архив аудиовизуальных документов РТ (ЦГА АД РТ).
- 2000 — последний день XX века и II тысячелетия.
- 2015 — стало известно, что Рустам Минниханов распорядился создать совет по предпринимательству.
- 2018 — взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске, который вызвал разрушение целого подъезда. В результате погибли 39 человек.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым