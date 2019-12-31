Ушел из жизни главный конструктор бомбардировщика Ту-160
Ушел из жизни руководитель рабoт по созданию сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160 Валентин Близнюк. Он умер на 92-м году жизни.
«Сегодня скончался авиаконструктор Валентин Иванович Близнюк», — сообщил ТАСС источник.
Близнюк родился 12 апреля 1928 года. Работал в ОКБ им. Туполева, где, в частности, руководил работами по созданию бомбардировщика Ту-160. Он был лауреатом Государственной премии СССР.
Ранее, 25 декабря, на 97-м году жизни скончался советский и российский военачальник, президент Академии военных наук, генерал армии в отставке Махмут Гареев.Общество
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