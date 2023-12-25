Илюза Исхакова: «Участие в конкурсе — ценный опыт, даже не знаю, смогу ли получить подобный еще раз»

Победительница телевизионного историко-культурного конкурса «Тархан» — об увлечении наукой и планах на будущее

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Илюзой Исхаковой

Одиннадцатиклассница из Балтасинского района Илюза Исхакова давно влюблена в историю. В прошлом году она стала победительницей республиканского историко-культурного конкурса «Тархан». А еще девушка успевает занимать первые места на конкурсах по журналистике, изучать юриспруденцию и делать украшения на заказ. О том, сложно ли совмещать столько увлечений, зачем изучать локальную историю и какие научные амбиции ей хотелось бы реализовать, Илюза рассказала в интервью «Реальному времени».

«Участвовать в «Тархане» мне посоветовала мама»

— Илюза, привет! В 2023 году ты победила во втором сезоне историко-культурного конкурса «Тархан». Для этого нужно хорошо знать историю. Расскажи, как давно ты ею занимаешься? С какого момента ты начала интересоваться наукой?

— Историей я начала интересоваться с детства. Часто смотрела видео и фильмы по этой теме. Однажды в школе ко мне подошел учитель и сказал: «У тебя вроде неплохо получается история, может, попробуешь пойти на олимпиаду?» Мне просто понравилось, что меня похвалили, и я согласилась. С этого все и началось. Стала усердно учиться и со временем начала получать призовые места в олимпиадах и на конкурсах — и по истории России, и по истории Татарстана. Продолжаю увлекаться этой наукой и хочу ею заниматься в будущем.

предоставлено realnoevremya.ru Илюзой Исхаковой

— Каких успехов ты достигла на этих интеллектуальных соревнованиях?

— На олимпиаде по истории России я не смогла попасть на региональный этап, к сожалению, но на муниципальном занимала призовые места. А на олимпиаде по истории Татарстана с первого же года побеждаю на муниципальном этапе. В прошлом году стала призером и на уровне республики. Это случилось примерно за полмесяца до «Тархана».

— Разделяет ли семья твое увлечение наукой?

— В семье проявляют интерес к истории на бытовом уровне, глубоко ею занимаюсь только я. Но они меня поддерживают. Если нужны какие-то книги — всегда покупают, если надо куда-то съездить — помогают добраться. Я очень за это благодарна. Если что-нибудь в голову придет, они обязательно помогут мне это реализовать. Это греет душу!

— На «Тархан» ты тоже ездила с семьей?

— С классной руководительницей. А участвовать в «Тархане» мне посоветовала мама. Я отнекивалась сначала, думала: «Да ладно, в этом году не сделаю ничего, на следующий год попробую поучаствовать», а мама говорила: «Давай, попробуй поучаствовать, заявку оформи, что там уж, сделай этот тест». Благодаря маме я это сделала — и не пожалела.

«Вся моя комната была заставлена учебниками»

— Расскажи подробнее, как ты узнала о «Тархане»?

— Я впервые услышала про этот конкурс, когда готовилась к олимпиаде по истории в позапрошлом году. Перед ней проводят пару дней подготовки в Zoom. Там в последние дни упомянули «Тархан», сказали: «Кто хочет, может попробовать». Я была в 9-м классе, мне было не до этого, тем более что конкурс проводится для учеников 10-х и 11-х классов. Но стало интересно, и я подумала: «Если в следующем году вспомню, то попробую».

Год спустя учительница предложила мне поучаствовать. Я согласилась, но очень долго оттягивала, думала, может, не стоит. Заявочная кампания шла до 31 декабря. Заполнила заявку я сразу, а с тестированием долго тянула. Все еще над этим смеюсь: я ведь ничего не ожидала, сделала, можно сказать, просто ради галочки.

— А когда узнала, что проходишь во второй этап, уже не смеялась?

— Я очень бурно отреагировала, это было неожиданно. Я уже и совсем забыла про «Тархан», была вовсю погружена в подготовку к республиканской олимпиаде школьников по истории Татарстана и татарского народа, которая как раз была в этих числах. Сразу побежала к маме: «Смотри, что мне написали!» Потом позвонила учительнице.

предоставлено realnoevremya.ru Илюзой Исхаковой

— Как ты готовилась к очному этапу «Тархана»?

— Стала искать информацию про конкурс, подписалась на их канал, посмотрела игры прошлого года. А когда рассказали, что именно нужно будет знать, начала конкретную подготовку. Пришлось искать много материалов, у меня просто вся комната была заставлена учебниками. Книги искали по всем школам, всем районам в округе.

Я все время их читала, повторяла прочитанное. Уроки, которые разрешали пропустить, просиживала в библиотеке. Приходя домой, делала уроки и снова читала допоздна.

— А как чувствовала себя во время съемок, ведь «Тархан» — телевизионный конкурс?

— Первая игра была очень волнительной, это был просто какой-то ужас. Тем более у меня не было опыта, я никогда не участвовала в таких съемках. Помню, вначале меня трясло от волнения. К другой игре я уже собралась, поняла, что к чему, стало легче. По телевизору, конечно, на меня не то что семья, весь Балтасинский район потом смотрел. И на улицах теперь узнают. Это очень ответственно.

Сама игра проходит интересно. Большое значение имеет скорость, с которой ты даешь ответ. Если задают знакомый вопрос, то нужно быстрее ответить. Иногда между участниками просто борьба за то, кто быстрее нажмет на кнопку, потому что некоторые вопросы бывают легкими —просто халявные баллы, которые нужно получить. Ведущий тоже здорово участников поддерживает (Раиль Фахрутдинов, профессор, доктор исторических наук, — прим. ред.). Он хоть и авторитетный ученый, но человек очень доброжелательный.

Съемки полуфинала и финала проходили друг за другом в Казанском кремле. Когда я ехала на них, сказала родителям: «Ни в коем случае не расстраивайтесь, если у меня ничего не получится. Попробую поучаствовать в следующем году». Не хотелось разочаровывать их, поэтому старалась настроить на то, что все нормально будет, даже если я проиграю. Во время самой игры я не думала, что какое-то место займу, просто показывала свои знания. Вообще не стремилась к первому месту, думала: «Что будет, то будет».

Само участие — это настолько ценный опыт, даже не знаю, смогу ли получить подобный еще раз. Я стала смелее и раскрепощеннее, ведь нужно было проявлять себя, чтобы получить баллы. После «Тархана» мне легче идти на контакт и выражать свое мнение. Ну и подготовка к конкурсу не прошла бесследно, за это короткое время я многое узнала и всем, кто интересуется историей, особенно историей родных мест, рекомендую не упускать такую возможность и участвовать. Конкурс «Тархан» — классная инициатива, полезная и развивающая. Участники, с которыми делились впечатлениями в финале, все так говорят.

«Наравне с историей я интересуюсь юриспруденцией»

— Победа в «Тархане» дает тебе возможность поступить на бюджет в Казанский федеральный университет по профилю «История тюркских народов». Планируешь ли ты ею воспользоваться?

— Такой вариант у меня есть. Будущие планы связаны с историей. Если я получу хорошие баллы на ЕГЭ, буду подавать документы не только в КФУ. Но я не против учиться здесь, мне это интересно. Обучение, думаю, будет классным.

— А какие еще варианты поступления ты рассматриваешь? Какие экзамены сдаешь?

— Я сдаю историю и обществознание, рассматриваю «Историю России» и в будущем «Юриспруденцию». Не скажу вузы, но точно в России (улыбается, — прим. ред.). Просто не хочу загадывать на будущее.

— Про свой интерес к истории ты уже рассказала. А чем тебя влечет юриспруденция?

— У меня есть еще увлечение: мне нравится читать про криминалистику, расследование преступлений. Я мечтаю сначала получить историческое образование, а потом, если будет время и останется желание, еще юридическую специальность получить. Лишней не будет.

— А еще ты участвовала в республиканском фестивале детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын калям» — «Золотое перо». Тебе интересна и журналистика?

— Впервые я участвовала в этом конкурсе в седьмом классе по направлению «Татарская журналистика» и заняла третье место. Потом у нас в школе открылась своя газета, и меня выбрали главным редактором. Я писала статьи, делала дизайн и верстку.

предоставлено realnoevremya.ru Илюзой Исхаковой

В 2022 году попробовала поучаствовать в «Алтын калям» по направлению «Дизайн и верстка». На республиканском этапе, на удивление, у меня начало хорошо получаться, меня стали хвалить. В итоге я победила.

— А чем ты еще увлекаешься?

— Люблю читать, собираю свою библиотеку. Еще иногда занимаюсь рукоделием, люблю в свободное время делать себе маленькие украшения, особенно сережки. У меня уже целая коллекция. Делать своими руками украшения дешевле, да и можно получить именно то, что я представляла. Часто дарю подругам свои изделия. Когда-то их продавала, но мне это не по душе. Нужна какая-то реклама, а сейчас на это времени нет. Но если кто-то просит, могу запросто сделать на заказ, если у меня есть возможность.

«На моменте смерти Александра II всегда начинаю плакать»

— Что больше всего увлекает тебя в истории? Может, есть любимые исторические личности или периоды?

— Мне нравится сам факт, что я знаю прошлое. Интересно выяснять, что творилось в прошлых веках, изучать жизни великих людей. Из российских правителей мне очень нравится Александр II. Есть о нем сериал, я видела его раз 10 или 20, каждый месяц пересматриваю. На моменте смерти Александра II всегда начинаю плакать. Его история запала мне в душу.

— Хотела бы ты в будущем заниматься наукой или преподавать?

— Я была бы не против помогать кому-то изучать историю. Мне нравится объяснять именно этот предмет, тем более было бы классно научиться интересно его преподносить. Но научные амбиции пока что у меня в приоритете. Хочу подробно изучить историю своего района. Я очень люблю заезжать в какие-нибудь дальние старые деревни, рассматривать дома. Иногда могу зайти на кладбище, поискать имена. Изучением именно такой, локальной истории мало кто занимается. Я иногда думаю о том, что раньше здесь происходило — пока узнать об этом просто негде. Не знаю, получится ли добыть эту информацию, не все сохранено, но попробовать стоит!

предоставлено realnoevremya.ru Илюзой Исхаковой

Историко-культурный конкурс «Тархан» проводится Министерством культуры Татарстана и Казанским федеральным университетом для учащихся 10—11-х классов и студентов средних специальных учебных заведений — знатоков истории и культуры тюркских народов. Победители проекта получают право поступить на бюджетные места Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального университета по профилю «История тюркских народов». В этом году этим правом воспользовались пятеро финалистов телепроекта. Конкурс направлен на популяризацию истории России, Татарстана, истории и культуры тюркских народов и повышение интереса к историко-культурному библиотечному наследию. Конкурс проходит в два тура. Заочный этап включает регистрацию на сайте и онлайн-викторину, посвященную в этом году истории нашей страны. Прошедшие отбор приглашаются для участия в съемках очного этапа конкурса. Среди участников телепроекта абитуриенты разных регионов России, а также представители стран ближнего и дальнего зарубежья. Регистрация участников конкурса http://tarhan-history.ru/ завершится 31 декабря 2023 года.



Все участники заочного этапа вместе со своими наставниками получат электронные сертификаты, а 48 сильнейших конкурсантов и сопровождающие их учителя встретятся на очном этапе в Казани. Съемки телепроекта пройдут в Национальной библиотеке Республики Татарстан и Присутственных местах Казанского кремля в январе-феврале 2024 года. Финал третьего сезона впервые будет сниматься в древнем городе Болгаре. Показ телеверсии проекта стартует в марте 2024 года на телеканале ТНВ.



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