Ильдар Ягафаров: «Мне захотелось напрямую прийти к зрителю»

Глава Союза кинематографистов РТ выложил фильм «Живы ли вы?» в Сеть

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru (архив)

Один из ведущих режиссеров Татарстана, председатель Союза кинематографистов РТ Ильдар Ягафаров выложил на личном канале в Youtube представленный публике два года назад полнометражный фильм «Исәнмесез?» («Живы ли вы?», 16+). Объяснил он это неудачными попытками представить картину в широком прокате.



Хозяин «Небесной горы»

С картины Ягафарова «Күктау» 2002 года традиционно отсчитывается начало новой истории татарстанского кинематографа, когда он с документалистики переключился на художественное высказывание. Это был не самый первый фильм Ягафарова: в 1995-м он, в частности, снял короткометражку «Сочинение», в 1998-м — дипломную для ВГИКа «Четыре состояния одиночества», в 2000-м — татарскую «Бәхеткәй».

«Күктау» получил приз гильдии кинопродюсеров на российском кинофестивале «Кинотавр», Гран-при и специальный приз спонсоров на международном фестивале детских и юношеских фильмов в немецком Хемнице, был признан лучшим европейским дебютом на конкурсе в чешком Злине. С 2015 года режиссер — председатель Союза кинематографистов РТ.

Среди крупных работ Ягафарова последних лет — «Байгал» 2018 года с Владимиром Вдовиченковым в одной из главных ролей. На «Киношоке» он получил специальный диплом большого жюри с формулировкой «за бережное отношение к национальным традициям».



Травматолог и другие, равнодушные

В августе 2021 года Ягафаров представил в кинотеатре «Мир» картину «Исәнмесез?» («Живы ли вы?»). Его сценарист Мансур Гилязов сначала написал пьесу, которая превратилась в 2019-м в спектакль на сцене Камаловского театра. Фильм снят при поддержке раиса Республики Татарстан.

Видео сопровождается аннотацией: «Живет традиционная татарская семья — члены семьи встречаются на праздниках, юбилеях, говорят друг другу хорошие слова, обещания и возвращаются каждый в свою жизнь. И вот наступает момент, когда один из родственников заболел и нуждается в помощи всей семьи». Фильм выложен в версии, когда поверх татарского варианта идет русская озвучка. В комментариях пользователи уже просят выложить оригинальную версию, без перевода.

Главного героя, травматолога Тамерлана Исламова (Инсаф Фахрутдинов, актер челнинского драматического театра), увольняют, чтобы на его место поставить молодого специалиста. У него явно кризис. В частности, он может пьяным поехать на бывшее рабочее место помогать пострадавшим в аварии.

В результате Тамерлан, попутно ставший свидетелем преступления, решает… спасти родственника, кряшена по имени Геннадий (актер Тинчуринского театра Рамиль Минханов). У него третья стадия рака. Гену можно вылечить за 1,5 миллиона рублей в Германии. Деньги Тамерлан просит у родственников, но им не до этого, и даже громкие речи Тамерлана их поначалу не убеждают. Кстати, в качестве примера сплоченного народа Ягафаров приводит чеченцев. В июле 2022 года фильм получил главный приз XXIV Всероссийского кинофестиваля «Шукшинские дни на Алтае».

Картину показывали во многих городах в Татарстане — в крупных домах культуры и кинотеатрах, но в широкий российский прокат, несмотря на несколько попыток, она не вышла. По словам Ягафарова, даже в таком виде она заработала около двух миллионов рублей: «Залы были почти всегда по крайней мере наполовину заполненные, пустых не было. Людям было очень интересно смотреть». Тогда Ягафаров решил просто выложить ее в Сеть. В ближайшее время он планирует показать зрителям и фильм полностью в татарской озвучке.

— Картина шла на татарском языке в Казани. Но люди могут только говорить, а ножками никто на татарский вариант не приходил, — указывает режиссер, отмечая, что городу нужен тематический зал для картин на татарском языке. — Режиссер Айнур Аскаров говорит, что в Уфе кинотеатр «Родина» его картины показывает целый год. Мы же тоже так можем?

— Я выкладывал «Байгал» на стриминги, там очень много документов, столько возни юридической, где-то месяц нужен, чтобы заполнять документы, — объясняет Ягафаров. — Нужен отдельный юрист для этого, а выхлопа не очень много. Мне захотелось напрямую прийти к зрителю.

Самая громкая премьера татарского режиссера этого года, «Бери да помни» Байбулата Батуллы, снятая на частные средства, набрала в прокате 17,5 млн рублей (это около 65 тысяч зрителей). Кроме того, ее выложили в крупных стриминг-сервисах, в частности, после многочисленных просьб пользователей, сайт «Кинопоиск» добавил возможность смотреть картину в оригинальной татарской озвучке.

«Чтобы вы понимали, фильм снят за 35 миллионов рублей, 50% сборов остается у кинотеатров, часть забирают себе дистрибьюторы. Да, мы не стали миллионерами», — поделился итогами Батулла в социальных сетях.

