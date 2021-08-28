Трагедия мужчин пенсионного возраста в призме национального дискурса

Ильдар Ягафаров представил новый фильм «Исәнмесез?»

Фото: скирншот видео

В кинотеатре «Мир» прошел показ новой картины Ильдара Ягафарова «Исәнмесез?» («Живы ли вы?») о семье Исламовых, которых объединила трагедия. Насколько важно в этой драме то, что действие происходит в татарской деревне, и чем восхищают авторов чеченцы?

Ягафаров и Гилязов — об Исламовых

Почти 19 лет назад в Камаловском театре Ягафаров представил фильм «Күктау». Его героями стали Карим, мужчина, который, став причиной страшной автокатастрофы, отсидел шесть лет в тюрьме, и 8-летний сирота Булат, который отправляется из России в американскую семью. Фильм показывал их путь в деревню Куктау. Главные роли исполняли Фарит и Йусуф Бикчантаевы. С этой картины отсчитывают историю татарского кино. Тогда Ильдар Ягафаров сказал: «Следующая моя картина будет действительно татарской, эта, пожалуй, еще недотянула».

И если тогда он имел в виду полный метр, то вот он — татарский фильм. Сценарий к нему написал Мансур Гилязов, с которым Ягафаров сотрудничал в картине «Байгал». Но сначала был спектакль в Камаловском в 2019 году, где текст адаптировали под сцену.

Ильдар Ягафаров признается, что ему проще говорить по-русски

Оба главных автора — дети именитых отцов. Рашит Ягафаров — один из лидеров национального движения в 1990-е. Аяз Гилязов — классик литературы и драматургии. При этом Ильдар Ягафаров признается, что ему проще говорить по-русски, и отмечает перед показом, видимо, как председатель Союза кинематографистов РТ: «Очень хотелось бы, чтобы у нас появилось системное кино».

Мансур Гилязов, который пишет тексты по-русски (их потом переводят для постановок), тоже начинает говорить не на родном языке, но из зала кричат: «Мансур, татарча!»

Кстати, Гилязов вспомнил, что на премьере фильма «Бибинур» Юрия Фетинга, сценарий к которому он писал, на 40-й минуте из этого зала ушло три человека, все — лауреаты Тукаевской премии. «Я надеюсь, что сегодня никто не уйдет», — пожал плечами сценарист.

Мансур Гилязов, который пишет тексты по-русски (их потом переводят для постановок), тоже начинает говорить не на родном языке

Фильм начинается с приема у главного героя — травматолога Тамерлана (Инсаф Фахрутдинов, актер челнинского драматического театра). Тамерлан лечит мальчика-чеченца, который говорит, что, если не будет знать родной язык, его дед убьет. В фильме прозвучит фраза, что татары — не чеченцы, драться не умеют. Не умеют, значит, татары вступаться за родных, за деревню.

А после врача увольняют, чтобы теплое место получил молодой специалист. Он возвращается домой, где собралась вся родня. Исламовы готовят плов, попивают водочку и поют песни, которые на гитаре играет летчик, муж сестры Тамерлана — кряшен Гена.

А что с девушкой?

Казалось бы, Исламова ждет обычная старость, но его гложет желание помогать людям. Когда в районе случается авария, он, выпив в бане, отправляется в родную больницу, где дерется с главврачом.

Следующая сцена: Тамерлан набирает воду в роднике, ему помогают двое рабочих, которых он решает подвезти. Он приезжает к родному брату Муслиму. У Фарила Вафиева самая достоверная роль в фильме. Фактурный татарин, проживающий сомнения и страхи. В начале фильма — он пугливый приспособленец, в конце — мужчина-кремень с топором в руках.

Рабочие оказываются грабителями, они угрожают Исламовым ножом, а потом один из них насилует зашедшую с молоком соседку. Показано это достаточно подробно для того, чтобы зритель испытал животный страх.



Воры уходят, а что Исламовы? Они ищут людей, которые обесчестили девушку из их деревни? Нет, они молчат, пьют водку, а потом Тамерлан решает… спасти Гену. Повод для стыда был один, а вывод — другой. У родственника-кряшена — третья стадия рака.

Вообще, роли женщин в этом фильме — это матери и грозные жены. Они любят, они грозят отставкой в постели, они заботятся. Куда делась жертва насилия? Режиссер и сценарист говорят, что в татарских деревнях не принято обсуждать такие темы, что необязательно было завершать все сюжетные линии, но видно, что зрители-то за нее переживают. Достаточно откровенная сцена не позволит показывать фильм и школьникам. Кто-то считает, что сцены унижения Исламовых было бы достаточно. Кто-то предполагает, что старшие могли бы сесть в тамерлановскую «Волгу» и устроить погоню — но тогда бы начался боевик.

Оба главных автора — дети именитых отцов

А были ли татары?

Но все, забыли. Тамерлан выясняет, что Гену можно вылечить — за 1,5 миллиона рублей в Германии. Об этом ему сообщает казанский коллега, которого играет Ильдар Хайруллин (единственный, кстати, камаловский актер в фильме). Глава семейства едет к родственникам. У одной сестры — владелицы магазина — скоро свадьба: дочку замуж выдает. У другой сестры, которая весь день лепит в цеху пельмени, муж-диабетик, ему кто поможет? На свадьбе Тамерлан просит отдать все деньги Геннадию… В итоге он продает дом, жена уезжает от него в Азнакаево, а сам он покупает куцую однушку. Но Геннадия спасти не удастся. Правда, в итоге шок сплотит семью, которая потом сполна заплатит Тамерлану...

В фильме снимается и сам Мансур Гилязов, но особенно характерная роль — у Главы союза писателей РТ Ркаиля Зайдуллы. Он говорит речь на похоронах самого старого жителя деревни. Кстати, на показе самого Зайдуллы в зале не было. Он хоронил альметьевского писателя Нура Ахмадиева .

В конце фильма появляется дед-чеченец, статный и гордый (особенно на фоне Муслима). Авторы еще раз подчеркивают — у южных народов все иначе, а вот у нас родственники разъединены. Гилязов упоминает в частных беседах, что на текст его вдохновила история его семьи, его брат Искандер признается, что тоже смотрел картину с волнением.

Но если убрать легенду о том, что татары начали здороваться словами «живы ли вы?» и другие пафосные речи, фильм хуже не станет. Распад семейных связей — это общемировая проблема, не надо по привычке смотреть внутрь, искать проблемы в ментальности и пытаться научить чему-то весь народ, который и так раскидан по всей планете. Понятно, что герои в возрасте Тамерлана зачастую оперируют такими фразами (особенно в «Фейсбуке»). Но лишившись национального окраса, сравнений с другими народами (а также сцены насилия), картина, вероятно, стала бы еще понятнее. Это драматически выверенное повествование, когда мы видим человека, который пытается исправить свои ошибки в меру своих способностей, при этом не выглядя супергероем. Фильм спонсировали власти Татарстана — вероятно, пафос ему был необходим именно поэтому. Но ведь для того, чтобы быть татарским, фильму не обязательно постоянно объяснять, кто играет на экране. Хотелось бы пожелать картине долгой жизни, и не только в Татарстане и России, но и за рубежом. В конце концов, у нас национальности разные, а палата — одна...

1 / 26 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов