Как видеоблогеры ищут национальный код в Казани и по округе

В домах — от каркасных до почти исторических

Дизайнер одежды Мира Рахмат и флорист Аида Яруллина год назад запустили канал рум-туров «Кунакта» и теперь ищут национальный код не только в Казани, но и по округе, в обычных двушках-трешках, каркасных домах и усадьбах.



«Девочки, вы будете снимать или нет?»



— Мы встретились на пробном мастер-классе Миры по кожаной мозаике, — говорит Яруллина. — Она тогда открывала студию, мы начали обсуждать, какое бы пространство она хотела. И в ходе разговора поняли, что обе очень любим смотреть рум-туры. В Казани такого формата нет, было бы классно тоже начать снимать! Но на какое-то время вот у нас так оно забылось.

При этом у девушек была квартира на примете — Радмилы Хаковой, журналистки и писательницы.

— Она на улице Татарстан сделала очень красивую дизайнерскую квартиру, — говорит Яруллина. — В один прекрасный день Радмила пишет: я продаю жилье, завтра уже съезжаю, девочки, вы будете снимать или нет? И вот это сообщение стало мощным толчком: на следующий день мы пришли и все отсняли.

По образу дома жены Марджани



А к примеру, последний выпуск посвящен дому реконструктора и коллекционера Гульшат Нугайбековой. Она также является соавтором проекта «Истәлек», где воссоздаются старинные татарские образы 18—19 веков.

Усадьба Нугабековой находится в деревне Малый Битаман Высокогорского района. Ее прообразом послужил дом жены Шигабутдина Марджани на озере Кабан.

— Гульшат с мужем наполнили свой дом ценными предметами, которые хранят историю, — рассказывает Яруллина. — В ее доме можно увидеть сэке, широкое возвышение над полом, на котором можно спать и сидеть, на почетном месте, а также печь, в которой пекут традиционные татарские блюда.

Отдельно хозяйка рассказывает про кумганы, самовары. При этом нельзя не отметить, что это и вполне современный дом. Сейчас на канале 13 видео, здесь есть и загородные усадьбы, и сталинки, и обычные «трешки». Самое популярное рассказывает о флигеле усадьбы Подуруевых-Стахеевых, который был построен в 1899 году. Со временем мебель, лепнина, чугунные лестницы были утеряны, а в доме находилась редакция газеты «Волжский вестник», после — Комиссариат по делам мусульман Казанского губернского совета. В советское время тут располагались коммунальные квартиры. В 2011 году флигель расселили и законсервировали.

— Первых героев мы искали в социальных сетях, потом о нас узнали, и людям самим уже захотелось участвовать. Для нас изначально было важным, чтобы это была не просто дизайнерская квартира, — объясняет Яруллина. — Нам важен именно сам герой, который живет в этой квартире, потому что личность наполняет жилье своими увлечениями, интересами, оно отражает его личность.

