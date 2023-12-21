На международном уровне: в Нижнекамске в товарищеском матче по футболу нефтехимики сразились с вахтовиками

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Не просто игра, а настоящий «Матч Дружбы народов». Впервые в Нижнекамске прошел товарищеский матч между сотрудниками «Нижнекамскнефтехима» и работниками подрядной организаций, строящей ЭП-600, «Реновация». Каждая из команд выложилась на 100%, проявив сплоченность и волю к победе. Кто оказался сильнее — в материале «Реального времени».

Не просто игра



Для этих ребят футбол — не просто игра, а неотъемлемая часть жизни. Уроженец Узбекистана Сардорбек Раимов с детства любит погонять мяч. Состоял в местной футбольной команде «Мерчи». Говорит, в спорт его привел отец.



. Уроженец Узбекистана Сардорбек Раимов с детства любит погонять мяч. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Футбол приносит мне большое удовольствие. Игра отвлекает от насущных проблем, снимает стресс, дарит радость и хорошее настроение. У себя в Узбекистане сколько я себя помню, всегда занимался спортом. Мой папа тоже играл в футбол, многому меня научил. Очень рад, что нам выпала возможность сразиться с работниками предприятия. Верим в нашу победу, — до начала игры рассказал он корреспонденту «Реального времени».



В этом мачте Сардорбек выступает защитником, его коллега, уроженец Таджикистана, Дилшод Шохзода — нападающим. Футболом молодой человек увлекся шесть лет назад, в 2022 году вошел в сборную команды «Реновация». Несмотря на плотный рабочий график, Дилшод находит несколько часов в неделю для занятий спортом.



Для этих ребят футбол — не просто игра, а неотъемлемая часть жизни. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Если человек любит спорт, то для него нет препятствий. Он всегда найдет время для физических нагрузок. Уверен, что сегодня будет насыщенная игра, победит сильнейший, — с улыбкой сказал он.



«Соперник решительный, сплоченный»



До начала матча, как и положено, прошла разминка. Капитаны дали последние наставления. Следом прозвучал стартовый свисток. В первые же минуты поединка отличились игроки местной команды.



— Настрой боевой, — едва отдышавшись после забитого гола, сказал Марат Гимаев. — Ребята из «Реновации» молодцы, напористые. Очень интересная игра. Думаю, это опыт будет полезен обеим командам.



Встреча длилась два тайма по 30 минут. Тренеры-наставники подбадривали ребят, болельщики — участники команд. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Встреча длилась два тайма по 30 минут. Тренеры-наставники подбадривали ребят, болельщики — участники команд, ожидающие своей очереди — поддерживали соревнующихся. Каждый старался проявить себя и не терять командный дух игры.



— Обычно мы играем между собой, матчи проходят два раза в неделю. Эта встреча — отличная возможность показать свои силы. Соперник решительный, сплоченный. Победу никто отдавать не хочет, — сказал нападающий местной команды Михаил Захаров.

— Интересных моментов много. Сборная «Нижнекамскнефтехима» к 18 минуте смогла забить три гола. «Реновация» не отстает, играет энергично. На мой взгляд, им немного не хватает мастерства. Сказывается занятость на работе, — уверен тренер по футболу «Сборной Нижнекамскнефтехима» Альберт Бикмуллин.

Каждый старался проявить себя и не терять командный дух игры. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Победила дружба



После упорной борьбы победу одержала «Сборная Нижнекамскнефтехима». Счет 9:1. Как признался капитан команды «Реновация» Исо Махмудов, игрокам не хватило тренировочного процесса.



— Нам очень понравилась игра. Поздравляем победителей. Сегодня мы окунулись в мир футбола. Почувствовали себя настоящими спортсменами. Не все получилось, но думаю, что это не последняя наша встреча. Победа еще будет за нами, — отметил он.

Как признался капитан команды «Реновация» Исо Махмудов, игрокам не хватило тренировочного процесса. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

По словам капитана «Сборной Нижнекамскнефтехима» Филюса Вафина, матч стал символом дружбы, стимулом для дальнейшего эффективного сотрудничества.



— Игра была яркой и интересной. Победила дружба! — заключил он.



В конце дружеской встречи команды вновь собрались на поле для группового фото. Капитаны предложили сделать подобные встречи доброй традицией, игроки с радостью поддержали идею.