Главная песня на день рождения

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Как хит Салавата породил тренд на поздравительные композиции

Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

Слушаем одну из самых известных песен Салавата Фатхутдинова «Туган көн», породившую тренд на поздравительные песни. Но количество не перешло в качество: на песню, которую можно отправлять любому «народившемуся», пока альтернативы не нашлось, хотя она уже разменяла третий десяток лет.

Подарок к десятому сезону

Однажды Салават пошутил: если найдете мои старые альбомы в цифре, присылайте послушать. Записывали же тогда в аналоге! Поиск выдает, что песня «Туган көн» входит в юбилейный сборник «10 ел бергә» («10 лет вместе») 1998 года. Как и положено ранним альбомам, здесь много и других хитов: программная «Аллага шөкер», «Сукыр жырчы», на которую был снят сюжетный клип, «Синнән башка, «Әнкәйнең догалары», посвящение жене «Ләйсәнгә». Видео 10-го сезона показывает расширенный концертный состав: есть и гитарист, и барабанщик, играющий на электронных барабанах. А также зажигающая танцовщица.

Для Салавата слова песни написал Алмаз Хамзин, человек многих талантов. Начинал он, работая на заводах и стройках, преподавал в школе, также солировал в ансамбле «Саз» при «Тасме». Окончил музыкальный факультет КГПУ, был замом и директором ДК, редактором на телевидении, пел, режиссировал и вел программы в филармонии, учил эстрадников в театральном училище, пропускал через себя тексты в журналах «Казан утлары» и «Чаян». А также написал десятки пьес и юморесок.

В этом году он стал кинозвездой, поскольку фильм «Бери да помни» Байбулата Батуллы пошел во всероссийский прокат. Себя он поэтому называет «аз-маз Хамзетдин» («по-немножку Хамзетдин»). Кстати, в школе учился с Разилем Валеевым — вместе выпускали стенгазету.

Среди песен, которые Хамзин писал — «Сине көтәм» Альфиса Киямова и «Миләшкәем» Зульфии Минхажевой. Как говорится, это он им хит написал, а не только они его хитом сделали.

Если припев песни — это перечисление простых пожеланий: «Будь счастлива, не грусти! Пусть не берет тебя печаль», — то в куплете поэт описывает их более широко. В этом плане интересен второй куплет: «Не гляди, как течет вода, сожалея о молодости. Не сиди вся в слезах на своем дне рождения. Пусть нежат тебя веющие ветры, березы склоняют головы, когда поют птицы, ты тоже плачь, напевая».

Музыку написал давний соратник певца Фирзар Муртазин. Интересен он женским вокализом, придающим песне оттенок шансонности в современном понимании. В середине песни ее заменяет энергичное гитарное соло. И, конечно, здесь есть модный для татарской эстрады того времени звук синтетических оркестровых струнных, который сейчас заменили другие звуки.

Клип, а это один из первых рекламных роликов на эстраде, снимался при участии уфимской студии «Муха»: в нем Салават после концерта спешит на иномарке к некой дорогой его сердцу женщине, при этом еще успевая помогать людям на дороге и откупаясь от ГАИ кассетами. На экране вьются анимационные растения, герой поет в редкий и дорогой мобильный телефон. Как раз в это время начинают немного снижаться тарифы, минута стоила около 50 центов, а доллар — 6 рублей (до дефолта, а после — 28—30).

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https://youtu.be/eSYWdfgRCBc?s...

Когда поздравляли блоками

Диджей Нур Алиев в одном из интервью вспоминал, что, работая на радио «Курай», он получал по 60 заявок на эту песню. Делали так: читали несколько поздравлений подряд, а потом ставили композицию. Но даже так она звучала по 20 раз в сутки, по два-три раза в час. Любой, кто тогда слушал радио, слова ведущего подтвердит. Соседнее «БИМ-радио» также ставило трек, будучи русскоязычной станцией.

Спрос есть — и вот уже появляются десятки других поздравительных композиций. В сети можно найти примерно 11 вариантов песен с названием «Туган көн». Все они выстроены на один лад: «Пусть душа твоя будет светла, не закроют ее тучи, хочу радоваться, видя твое счастье», «Давай веселиться, раз у тебя сегодня день рождения. Да и нам весело, когда ты смеешься». В череде композиций выделяется грустная песенка Феликса Муртазина, очевидно, направленная на поздравление от пожилого ровесника: «Идут года, текут, глаза мои чуть-чуть печальны, душе моей немного горько, но сердце все еще бодро».

Песня на день рождение — новая традиция. В дореволюционное время это мог быть, разве что мунаджат в честь Мавлида — празднования дня рождения пророка Мухаммеда. А в советское — «Бүген Ленин туган көн», слова написал Наби Даули, музыку — Александр Ключарев: «Сегодня — день рождения Ленина, день, когда в стране радостно, когда идет теплый дождь, когда на деревьях распускаются листочки».



Ну или перевод известной песенки крокодила Гены в версии Роберта Миннуллина: «Гармун уйныйм мин урамда, Кем шулай уйный белә?! Ләкин менә Туган көннәр Елга бер генә», то есть: «Я играю на гармони на улице, кто так умеет играть? Но день рождения — только раз в году».

