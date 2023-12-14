Промгиганты Зеленодольска разошлись с Госжилфондом в экономике арендного жилья

ГЖФ подготовил соглашение о строительстве арендной недвижимости для рабочих оборонщиков за миллиард рублей, но «Зеленодольский завод им. Горького» и «ПОЗиС» подписывать его не торопятся

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстанские оборонные предприятия — ОАО «Зеленодольский завод им. Горького» и АО «ПО «Завод им. Серго» (входит в «Ростех») — отложили подписание инвестиционного соглашения о строительстве арендного жилья в Зеленодольске. По данным источников «Реального времени», они не смогли договориться с ГЖФ ни по одному из спорных пунктов — ни по разделению затрат на возведение домов и прокладку инженерных сетей, ни по проекту застройки. Оборонщики просят инвестировать 1 млрд рублей в создание фонда на 1,5 тысячи арендных квартир, а ГЖФ настаивает на обязательном возврате капитальных вложений, чего не могут сделать предприятия ОПК. Выход из тупика пока не найден. Но если АО «ПОЗиС» в будущем году получит примерно 50—60 квартир по программе социальной ипотеки, то для судостроителей пока ничего не намечается.

Положили под сукно?

Арендное жилье для работников ОПК так и не может «выстрелить» в Зеленодольске, привлекшем в этом году максимальное количество мигрантов для исполнения гособоронзаказа. Два крупных оборонных предприятия, АО «ПО «Завод им. Серго» и ОАО «Зеленодольский завод им. Горького», затормозили подписание соглашения с ГЖФ, не желая принимать на себя обязательства по финансированию жилья стоимостью 1 млрд рублей.

Речь идет об арендном фонде в 1,5 тысячи квартир, которые могли бы снизить остроту кадрового дефицита с переездом специалистов ОПК в Зеленодольск. По данным источников «Реального времени», ГЖФ предложил им несколько вариантов инвестирования, включая разделение расходов, но оборонщики, похоже, включили задний ход.

«Со своей стороны ГЖФ направил им соглашение, но «ПОЗиС» и СК «Ак Барс» их не подписали», — сообщил один из участников, близкий к переговорам сторон. Таким образом, зеленодольские «оборонные» дома не попали в инвестиционную программу ГЖФ на 2024 год, а значит, мечтать о свободных квадратных метрах им не приходится.

Переговоры о строительстве арендного жилья в Зеленодольске начались весной этого года, когда предприятия ОПК столкнулись с небывалыми трудностями в привлечении дополнительной рабочей силы. После начала СВО на Украине гособоронзаказ на выпуск боевых патронов на АО «ПО «Завод им. Серго» и военных судов на ОАО «Зеленодольский завод им. Горького» увеличился в разы. Так, по данным кадровой службы судостроительного завода, в августе этого года открытыми значились 700 вакансий для рабочих разных направлений при общей численности сотрудников завода в 4,5 тысячи человек.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

К тому моменту кадровики сумели «завербовать» несколько сотен мужчин трудоспособного возраста из сельской местности соседней Марий Эл, организовав для них вахтовую перевозку. Но полностью закрыть кадровый дефицит на оборонных предприятиях Зеленодольска, судя по всему, не получилось. Ведь для переезда высококвалифицированных инженеров и технологов требуется предоставление комфортного жилья для них и их семей.

Убойный аргумент: ФЗ №275 «О гособоронзаказе» запрещает направлять прибыль на жилье

С этой целью в мае этого года гендиректора зеленодольских предприятий инициировали обсуждение с руководством ГЖФ масштабного проекта по строительству арендного жилья в городе. Исполком Зеленодольска выразил готовность бесплатно предоставить земельные участки. Сначала оборонщики предложили заложить три жилых дома на 1 500 квартир в непосредственной близости к месту работы. Так, СК «Ак Барс» запросила около 1 000 квартир, а «ПОЗиС» — около 500 квартир. Из-за сложностей с подбором земельного участка по ходу переговоров возникало немало вариантов, и в последний раз остановились на идее возведения 18-этажной высотки, что оказалось неприемлемым для города с малоэтажной застройкой.

Впрочем, главным камнем преткновения оказались финансовые разногласия сторон. ГЖФ при раисе РТ настаивает на возвратном принципе инвестирования в строительство арендного жилья, как и предусмотрено учредительными документами фонда. Руководители же оборонных предприятий не могут принять на себя финансовые обязательства по возврату инвестиций, так как ФЗ №275 «О государственном оборонном заказе» запрещает предприятиям-исполнителям ГОЗ направлять часть прибыли на строительство собственного жилья. По словам участников переговоров, эта правовая «загвоздка» помешала предприятиям и ГЖФ как оператору программы социального и арендного жилья выйти в русло продуктивного обсуждения.

Руководство судостроительной корпорации «Ак Барс» стояло на том, чтобы ГЖФ немедленно приступал к строительству без всяких встречных обязательств, требуя установить аренду за 1 рубль. Поспорить с «убойным» аргументом с отсылкой к ФЗ-275 «О гособоронзаказе» оказалось невозможно. «Реальное время» направило запрос в СК «Ак Барс», но там воздержались от комментариев.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Из-за этого переговоры забуксовали на старте, а местные власти так и не выделили подходящий земельный участок. «Потенциальные земельные участки выбраны, их рассматривали вместе с ГЖФ. Но окончательные действия по отведению конкретной территории под застройку будут произведены после того, как работодатели договорятся с фондом по всем ключевым условиям», — говорили ранее в пресс-службе исполкома Зеленодольска. «Уломать» ГЖФ пыталась и Ассоциация предприятий и промышленников Татарстана, обратившаяся с письмом к премьер-министру РТ Алексею Песошину. Ожидалось, что глава правительства приедет в Зеленодольск и на месте разрубит гордиев узел противоречий, но все оказалось напрасно. После этого у самих предприятий не осталось уверенности в том, что смогут окончательно договориться с ГЖФ.

«Мы готовы тиражировать опыт с КАМАЗом согласно поручению раиса республики», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Госжилфонда.

1 млрд разменять на аренду за рубль? Таких подарков не ждите



1 млрд рублей — именно в такую сумму обойдется строительство арендного фонда на 1 500 квартир в Зеленодольске, подсчитали в ГЖФ. По словам участников переговоров, это опорная цифра для последующего расчета окупаемости инвестиционного проекта и определения стоимости аренды. «Вырвать» эти деньги из оборота для постройки арендного жилья ОПК в ущерб остальным участникам программы социальной ипотеки ГЖФ не может. «Оборонщики хотят получить жилье как в подарок. ГЖФ не может их вывести, так как работаем с деньгами других участников программы. И приходилось не раз объяснять, что такое невозможно», — подчеркивает один из участников переговоров.

В результате не определен ни проект дома, ни метраж квартир. «Точные данные о том, какой дом [хотят построить], сказать сейчас невозможно. Самого проекта строительства нет, ничего не согласовали, потому что не знаем, какой будет проект и какова будет себестоимость», — пояснил один из источников «Реального времени». В любом случае дарить дома ГЖФ не собирается.

Впрочем, в руководстве ГЖФ отрицают тупиковую ситуацию с арендным жильем в Зеленодольске. «Зеленодольский проект мы обсуждаем по аналогии с КАМАЗом. Переговоры продолжаются. Идет поиск подходящего земельного участка с участием исполкома города, ГК «Ростех» и СК «Ак Барс», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ГЖФ. По мнению руководства ГЖФ, строительство арендного жилья для предприятий ОПК должно стать приоритетной задачей не только для региональных властей, но и для федеральных органов власти. Но мы не можем просто взять и вывести из оборота 1 млрд рублей «в подарок», так как работаем с деньгами участников программы», — пояснили там.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

Без земли

Из-за неопределенности с проектом застройки местные власти не смогли предоставить подходящий земельный участок. «Объем жилья запланирован большой, а земельные участки, которые исполком предоставил, — маленькие. На одном участке можно построить 27 квартир, на другом — 96 квартир», — говорят источники «Реального времени».

Не сошлись во мнении и при определении высотности жилья. Предельно допустимая высота строительства в Зеленодольске составляет 10 этажей, а тут размахнулись на 18. «Вокруг двух- и трехэтажные дома. Оборонщики говорят: ставьте 18-этажный дом. ГЖФ отвечает: это не положено законом», — поделился собеседник, знакомый с ходом переговоров. Осталась нерешенной и проблема финансирования прокладки инженерных сетей. «Одно дело — тянуть трубу на двухэтажный дом, и другое дело — на 18-этажный», — рассказал он. По их оценкам, дополнительные расходы составят еще 100 млн рублей. В пресс-службе Зеленодольского района пока не ответили на запрос издания, но и эта проблема обсуждается на высшем уровне.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Они все равно хотят бесплатно — но так не бывает. Они, видимо, думают, что получаем деньги из бюджета, и хотят, чтобы мы им отдали. Мы объясняем, что деньги — граждан и предприятий, участвующих в программе социальной ипотеки», — говорит источник «Реального времени».

КАМАЗ сдает в аренду за 9 тысяч в месяц

Первым, кто сумел договориться с Госжилфондом о строительстве жилья по авансовой схеме, стал КАМАЗ. В декабре этого года ГЖФ сдал два первых арендных дома для сотрудников автозавода. Причем средства на их строительство выделил ГЖФ, а не КАМАЗ, а очередники на эти дома были отодвинуты на поздний срок. Стоимость аренды однокомнатной квартиры — 9 тысяч рублей, двухкомнатной — 11 тысяч. По мнению экспертов, сотрудничество ГЖФ с КАМАЗом стало возможным, так как автозавод формально не значится исполнителем ГОЗ, а значит, на него не распространяются запреты ФЗ-275 «О гособоронзаказе». Строго говоря, подобные проекты убыточны для ГЖФ, но тут автозавод дал гарантию выплаты арендных платежей. Провал в переговорах по арендному жилью не отразится на «ПОЗиСе». По программе социальной ипотеки в Зеленодольске достраивается 161-квартирный дом по ул. Паратской-Рогачева, где 50—60 квартир смогут получить работники АО «ПОЗиС». А вот у судостроителей ничего не намечается.



Первым, кто сумел договориться с Госжилфондом о строительстве жилья по авансовой схеме, стал КАМАЗ. realnoevremya.ru/Сергей Афанасьев

В Минпромторге России обещают заняться решением квартирного вопроса для работников ОПК с 2024 года. «Начало реализации мероприятий по обеспечению работников организаций ОПК, обеспечивающих производство продукции для нужд специальной военной операции, льготным наемным жильем планируется с 2024 года. Разработан проект решения об утверждении соответствующего механизма субсидирования и согласовывается вопрос о его финансовом обеспечении. После принятия соответствующих решений ПАО «Промсвязьбанк» и другие заинтересованные организации смогут сдавать в аренду организациям ОПК жилые помещения для предоставления внаем работникам. А организации ОПК, в свою очередь, будут получать компенсацию части арендной платы из федерального бюджета», — заключили в министерстве.

