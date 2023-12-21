Парад елок на ВДНХ: фотогалерея «Реального времени» и проекта «Гид по России | Путешествия»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

С 4 ноября по 12 апреля в Москве проходит Международная выставка-форум «Россия», на которой представлены важнейшие достижения страны. Здесь насыщенные деловая и образовательная программы, проходят культурно-развлекательные мероприятия. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. В честь Нового года «Реальное время» вместе с проектом «Гид по России | Путешествия», посвященным нашей стране, публикует фотогалерею самых ярких зимних красавиц.

На главной аллее ВДНХ посетителей встречают 89 елей, каждая из которых представляет регион страны с его народно-художественными промыслами и традициями. А 90-я голубая ель олицетворяет саму выставку «Россия». В нашей фотогалерее собрали примерно треть красивых и ярких елок, представленных на экспозиции. Среди них и елка, презентующая Татарстан.

В орнаменте ели Татарстана основной акцент сделан на тюльпан, который стал символом и бессменным визуальным кодом Татарстана. Он красуется на гербе республики, на эмблеме хоккейного клуба «Ак Барс», в символике казанской Универсиады, в архитектурных композициях и на логотипах десятков компаний. Также большое место в декоре ели занимает чулпа — старинное накосное украшение. В прошлые века женщины вплетали такие подвески в волосы с помощью особой тесьмы. При ходьбе чулпы, соприкасаясь друг с другом, издавали приятный звон. Оформители новогоднего дерева придерживались цветовой гаммы герба республики: в декоре преобладают белый, зеленый и красный.

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

Фото Максима Рябитченко. Телеграм-канал Макса тут.

1 / 57 realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко

realnoevremya.ru/Максим Рябитченко



