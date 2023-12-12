На зависть Слуцкому: «Рубин» ушел на перерыв на 7-м месте

Футбольная Премьер-лига ушла на зимний перерыв

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Очередной гостевой победой над калининградской «Балтикой» казанский «Рубин» укрепил свое место в десятке сильнейших, отставая от лидера на 10 очков и опережая аутсайдера на 17 баллов. Спортивная редакция «Реального времени» с оптимизмом ожидает продолжения футбольного «банкета».

Рахимову не привыкать обыгрывать Игнашевича

Минимальной победой над калининградской «Балтикой» «Рубин» в прошлом сезоне обеспечил себе 1-е место в первом дивизионе. Тот успех не успел выветриться из памяти, и вселял оптимизм перед очередной игрой команд. Хотя калининградская команда сейчас один из символов региона. «Вы не «Балтика», я не Игнашевич», так подшучивала кавээнщица Аня из команды «РосАтома», возникшей путем слияния нижегородских «Рос» и «Атомной сборной» из Ленинградской области во время «Музыкального Кивина» в соседнем Светлогорске. Понятно, что футбольный клуб упоминали чуть меньше, чем янтарь, местного философа Иммануила Канта с его категорическим императивом и Олега Газманова, но это объяснимо. Наставник «балтийцев» Сергей Игнашевич продолжает оставаться в числе любимцев местной публики, в то время как его визави, Рашид Рахимов, пережил период серьезного недоверия на старте чемпионата, когда его подопечные выглядели уныло на поле и скромно в турнирной таблице.

Однако ж уже на 7-й минуте противостояния один из его подопечных — Мирлинд Даку, в силовой манере открыл счет в поединке, обеспечив «рубиновым» шестую победу в пяти последних матчах. Ранее в Казани «рубиновые» уже обыгрывали калининградцев с минимальным счетом, но тогда это произошло за счет единственного гола в исполнении Валентина Вады, чьи голы самые важные, по сравнению с одноклубниками. У аргентинца Вады четыре гола, три из которых принесли победы, у албанца Даку — три мяча, и только в Калининграде он наконец-то забил победный.

Победный гол есть на счету серба Николы Чумича, отличившегося в Грозном, и мы напоминаем, что он вместе с соотечественниками Урошем Дрезгичем и Лазаром Ранджеловичем, а также Вадой, пополнили состав команды только в середине сентября. Если говорить о плодах летней трансферной политики, то это Даку, а также черногорец Игор Вуячич, сделавший голевой пас в Калининграде, и автор гола в ворота «Спартака» Иву Угучукву, нигериец с паспортом и местом в сборной Армении. Перечисленные семь легионеров это селекционная работа Рахимова, который заканчивал прошлый сезон с человеческим материалом от Леонида Слуцкого и Юрия Уткульбаева.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Вспомнить Леонида Викторовича в контексте нынешнего «Рубина» Рахимова заставляет сравнительный анализ поведения рулевых. При этом есть ощущение, что у Слуцкого команда выглядела поинтереснее, с открытиями в лице Дениса Макарова, Ильи Самошникова и Джордже Деспотовича, изысками в исполнении Алана Дзагоева, и итогами работы были 4-е место в дебютный сезон, а затем успешно проведенная стартовая часть второго года работы (9 побед, 4 ничьи, 5 поражений), перед уходом на зимнюю «спячку» в середине сезона 2021— 2022 годов.

В лучших традициях бердыевской дружины в период первого чемпионства

Но затем началась СВО, из состава Слуцкого стали уходить легионеры, и он потратил уйму времени не для того, чтобы выправить ситуацию, а объясняя будущие неудачи этими потерями. Легионеры уходили из всех команд, но, по словам Слуцкого, больше всего от этого обстоятельства пострадал «Рубин». Еще и судьи ошибались, но, опять же по словам Слуцкого, всегда против его подопечных. Так успешная команда начала свое падение в первый дивизион. В отличие от Слуцкого, Рахимов начал свой второй сезон в Казани ни шатко ни валко — с шестью очками по итогам семи матчей и поражениями в Кубке России. Если говорить о составе, то поляк Мачей Рыбус, на которого была сделана ставка, травмировался, от Солтмурада Бакаева, Мераби Уридии, Максима Ширяева отказались, из «Краснодара» вернулся Егор Сорокин, и в Казани, по сути, случился очередной акт трансферного окна, из которого футболисты двигались в обе стороны, как в известной кинокомедии «Окно в Париж». Состоялся массовый набор перечисленных нами иностранцев, и Вада в компании с Чумичем и еще девятью партнерами по «Рубину» были разгромлены Зенитом» в домашнем поединке со счетом — 0:3. И вот на фоне этой турбулентности в трансферной политике и стартовых неудач Рахимов сумел сдержать эмоции, начав строить уже полноценную команду, без каких-либо «багажей» от коллег, ранее работавших с «Рубином».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Багаж» можно поискать разве что в аналогиях с Курбаном Бердыевым, конкретно той дружины, которая выигрывала чемпионат России в 2008 году. В ее традициях было забить гол и сохранить ворота, такой же тактики сейчас придерживается Рахимов. Показательно выглядит как забивался гол «Рубина» в Калининграде, когда Вуячич через полполя отправил Даку на свидание с голкипером команды хозяев, с одновременным сопротивлением защитника «Балтики». Забили, закрылись и 83 минуты сохраняли победный счет. В итоге сумма забитых голов казанцев меньше, чем число сыгранных туров. И команда, находящаяся в верхней половине турнирной таблицы с позитивным балансом поражений и побед — восемь против шести, в то же время имеет отрицательное соотношение забитых и пропущенных мячей — 17:21. Это обусловлено тремя разгромами казанцев от «Спартака», «Ростова» и «Зенита».

День футбола в последнюю декаду декабря

10 декабря, когда «Рубин» обыгрывал «Балтику», отмечается как День футбола. Даже в Калининграде, по сути дела находящемся в Европе, игра проходила под «аккомпанемент» снега, хлопья которого оседали на местных болельщиках. Играть зимой в футбол, особенно на фоне того, что на зимний перерыв ранее ушли даже ватерполисты, соревнующиеся в бассейнах, это какой-то мазохизм. Хотя экс-игрок «Рубина» Денис Бояринцев в микроинтервью отметил, что не видит в этом проблем, «тем более на всех стадионах поля с подогревом». 45-летний Бояринцев заявил также, что «в детстве все мы по несколько часов подряд играли в «коробках» в хоккей и в футбол в минус 25. И все было нормально». Хотелось бы возразить Бояринцеву, что то, во что играли в «коробках» при минус 25, футболом называть нельзя даже с натяжкой. Автору пришлось в один из зимних вечеров 1996-го в компании с игроками мини-футбольной команды «Молния» играть в минус 26 в «клетке» стадиона «Трудовые резервы». Воспоминания остаются настолько яркими, что запомнился и день недели, и год, и ощущения от насквозь промерзшего мяча, который пинаешь, как кусок кирпича.

До сих пор необъяснимо, почему в России стали играть в футбол зимой, в то время как в 2003 году последний тур чемпионата игрался 1 ноября. Год спустя в 2004 году чемпионат завершился 12 ноября, несмотря на то, что летом был перерыв на ЧЕ в Португалии. В 2005 году летом не было никакого международного турнира, но чемпионат страны завершился еще позже — 19 ноября. В 2006 году Россия не попала на ЧМ в Германии, но чемпионат страны завершили еще позже — 26 ноября. Теперь наша с вами задача проанализировать почему сроки окончания футбольного чемпионата России с каждым годом отодвигали ближе к зиме, пока в 2009-м чемпионат завершали 29 ноября, подведя этими манипуляциями логическую базу под изменением регламента и переходом на систему «осень—весна».



Ну и раз дело коснулось профессионального праздника, отметим, что День футбола 2023 года Татарстан встречает, как второй регион по развитию футбола, вслед за Краснодарским краем, за исключением Москвы. Краснодарский край это лидирующий в таблице «Краснодар» и занимающий последнее место ФК «Сочи» в Премьер-лиге, а также «Кубань» и новороссийский «Черноморец» в первом дивизионе. Правда, сочинцы рискуют покинуть Премьер-лигу, а среди тех, кто имеет шансы их заменить, находится «Тюмень», и это не исключает варианта, что в 2024-м можно будет еще раз сдвинуть сроки очередного тура ближе к Новому году.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

После Краснодарского края, на втором месте обжился Татарстан. И это радует, если проанализировать историю российского футбола. Судите сами: в 1992 году в высшей лиге были «Ротор» и камышинский «Текстильщик», и это успех Волгоградской области. 1993 год — «Луч» из Владивостока и «Океан» из Находки представляли в высшей лиге Дальний Восток. В 1994 году Самарская область была представлена «Крыльями Советов» и тольяттинской «Ладой». В 1996 году впервые проявил себя Краснодарский край за счет сочинской «Жемчужины» и «Черноморца». С того времени прошло более 10 лет, и в высшем дивизионе проявились результаты подъема спорта в Московской области времен губернаторства Бориса Громова: это сезон 2007 года, когда в вышке играли «Сатурн» из Раменского и «Химки». В сезоне 2011/12 годов неожиданно на первый план вышла Нижегородская область, и два ее представителя «Волга» и «Нижний Новгород» играли в стыках аутсайдера Премьер-лиги и лидера первого дивизиона. В 2012—2013 году снова напомнил о себе Краснодарский край, это «Краснодар» и «Кубань», а в 2017—2018 годах Ленинградская область делегировала в Премьер-лигу «Зенит» и областное «Тосно». А сейчас на виду «Рубин», плюс закамские команды республики — челнинский «КАМАЗ» и «Нефтехимик» из Нижнекамска, причем все они существуют автономно, будучи обязаны успехами исключительно самим себе.